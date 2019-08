Erfolgreiche WM mit der Armbrust

Gebhard und Louis Fürst haben eine erfolgreiche Weltmeisterschaft mit der Armbrust hinter sich gebracht.

Zum Abschluss konnte sich Gebhard Fürst mit 387 Ringen auf dem dritten Platz ins Finale schießen. Nach 16 Finalschüssen konnte er dann den ersten Einzel-Weltmeister-Titel mit der Armbrust 10 Meter in Empfang nehmen. Louis Fürst dagegen war mit der 30 Meter am Start. Seine Ausbeute waren der siebte Platz im Stehend und der achte Platz im kniend.

In der Kombination reichte es ihm als Achter ins Finale, das er entkräftet als Achter verließ. Seine vier Wettkämpfe mit drei Finals hatten ihm alles abverlangt. Tags zuvor wurde Louis mit der 10 Meter Armbrust Fünfter im Einzel. Er ging mit dem zweitbesten Ergebnis von 392 ins Finale. In Führung liegend musste er ringgleich wegen einer Neun auf Platz fünf ausscheiden. Gebhard war mit der 30 Meter bei den Senioren am Start. Stehend funktionierte nichts, kniend holte er sich den Titel mit 279 Ringen. Im Finale reichte es in der Kombination aus stehend und kniend zum dritten Rang wie vor vier Jahren in Ulan-Ude.