Erfolgreiche Standortbestimmung

Bereits zum siebten Mal wurde kürzlich auf dem Bad Boller Sportgelände der Renault Schmid Werfertag im Kugelstoßen und im Diskuswerfen ausgetragen. Top-Athleten aus Baden-Württemberg und Athleten aus dem Landkreis traten in der Voralb-Gemeinde zu einer ersten Standortbestimmung an. Eingebunden in das Meeting waren einmal mehr die Diskus-Kreismeisterschaften des WLV-Kreises Göppingen. Bei deutlich besserem Wetter als im vergangenen Jahr gingen auch drei Werfer aus dem Team der LG Rems-Welland an den Start.

Im vergangenen Jahr gelangen Udo Stohrer und Hans Messner vier Tagessiege bei vier Starts. Gemeinsam mit Teamkollege Hartwig Vöhringer, der die beiden in diesem Jahr begleitete, erreichten die drei Senioren-Werfer fünf Tagessiege bei sechs Starts. Zwei Starts und zwei Siege standen für Vöhringer bei den Senioren M 60 im Kugelstoßen und Diskuswurf zu Buche. Vor allem mit der Kugel (11,84 Meter) kam er dabei konstant nahe an seine persönliche Bestleistung heran. Den Diskus ließ der Essinger bis auf 39,90 Meter fliegen. Gleich tat es ihm Messner (M 55). 11,04 Meter im Kugelstoßen und 36,19 Meter mit dem Diskus machten ihn für die Konkurrenz unschlagbar und bescherten ihm die Tagessiege in seiner Altersklasse. Tagessieg Nummer fünf ging auf das Konto von Stohrer. Der Werfer von der LG Rems-Welland kam sowohl im Kugelstoßen, als auch im Diskuswurf in den Bereich seiner Bestleistungen. 36,17 Meter mit dem Diskus brachten ihm den Tagessieg ein, während er sich mit 11,27 Meter im Kugelstoßen einem Konkurrenten geschlagen geben musste.