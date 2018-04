Erfolgreiche Schloßberger

Der FC Schloßberg hat mit einem Auswärtssieg seine Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B IV untermauert. Der FCS siegte mit 2:1 in Unterschneidheim. Abtsgmünd und Eigenzell marschieren weiter.

Kreisliga B II

Mögglingen II - Hohen./Untergröningen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 J. Mayer (25.), 0:2 M. Klotzbücher (54.).

Kreisliga B III

SSV Aalen II – Dalkingen 1:0 (0:0). Tor: Alexander Kraijnc (61.). Der SSV ließ dem SV Dalkingen keine Chance und hätte durchaus höher gewinnen können.

Ellwangen II – Eggenrot 1:1 (1:0). Tore: 1:0 N. Pöschl (41.), 1:1 P. Halfar (49.). Es war kein gutes Spiel - und das endete letztlich mit einem gerechten Unentschieden.

Lauchheim II – Schrezheim 0:4 (0:2). Tore: 0:1 (20., Strafstoß), 0:2 Schmid (37.), 0:3 Ezgin (66.), 0:4 Mieder (85.). Bes. Vork.: 45. Rote Karte für Dominik Rühle (Lauchheim). Zur Halbzeit war das Spiel entschieden, denn auf Grund der Unterzahl konnte der SVL dem Gast nichts mehr entgegen setzen.

Neunheim/Rindelbach – DJK SV Aalen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Jaiteh (6.), 2:0 Gentner (66.), 3:0 Fuchs (77.). In der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeber etwas besser und schlugen vor dem Tor noch zwei Mal eiskalt zu. Reserve: 2:1.

Jagstzell - Abtsgmünd 1:6 (1:1). Tore: 0:1 Süß (35., ET), 1:1 Sünder (42.), 1:2, 1:3 Bihlmaier (46., 50. Strafstoß), 1:4 Yilmaz (53.), 1:5 Ougram (75.), 1:6 Klingenmaier (87.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Tobias Süß (51.). Drei Tore binnen acht Minuten nach der Halbzeitpause läuteten den Jagstzeller Einbruch ein.

Eigenzell – SGM Fachsenfeld/Dewangen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigert (45.), 2:0 D. Saveski (51.), 3:0 P. Beck (69.), 3:1 D. Bulling (80.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Eigenzell (56.), Rote Karte SGM (64.). Ein nie gefährdeter und verdienter Heimsieg der DJK. Reserve: 3:3.

SG Union Wasseralfingen II - Neuler II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Tayfur (40.). In Durchgang zwei, nach dem 0:1, hatten die Gäste mehr Spielanteile, waren aber nicht zwingend genug.

Kreisliga B IV

Unterschn. – Schloßberg 1:2 (1:1). Tore: 1:0 F. Dausch (7., FE), 1:1 Ch. Lunz (22.), 1:2 A. Bostanci (53.). Der Tabellenführer der Kreisliga B IV gab sich auch im Auswärtsspiel in Unterschneidheim keine Blöße und gewann mit 2:1.

Waldhausen II - Unterkochen II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Eiberger (65.), 1:1 Brenner (76.). Unterkochen hatte in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen, konnte aber diese nicht in Zählbares ummünzen. In Durchgang zwei kam der SVW II besser ins Spiel.

Riesbürg - Ohmenheim 2:1 (1:1). Tore: 0:1 J. Meyer (13.), 1:1 Y. Postler (22., ET), 2:1 H. Riess (57., FE). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Ohmenheim (77.). Riesbürg bleibt am Tabellenführer mit diesem Sieg dran.

Kösingen – Ebnat II 3:2 (0:0). Tore: 0:1, 1:2 beide M. Sämann (51., 57.), 1:1 D. Oppold (54., ET), 2:2 F. Mai (78.), 3:2 Ch. Gruber (90.). Nach drei Spieltagen ohne Punkte holten die Kösinger wieder drei Zähler.

Elchingen – SGM Rött./Oberd./Aufh. 0:1 (0:1). Tor: Manuel Illig (19.). Die SGM verlängerte ihre Serie mit dem vierten Sieg in Folge.

Zöbingen – Lippach 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Wolf (20.), 1:1 Konetzky (55., FE). Die Gäste spielten ab der 78. Minute nach einer Gelb Roten Karte in Unterzahl und konnten daher glücklich einen Punkt mitnehmen.

Kreisliga B V

Königsbronn/Oberkochen II – Niedersto. 2:7 (1:1). Tore: keine Angabe. Auch im achten Spiel in Folge konnte Niederstotzingen nicht bezwungen werden.

Oggenhausen – Auernheim/Neresheim 0:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 beide J. Fischer (4., 9.), 0:3 B. Kuttler (31.), 0:4 L. Straub (52.). Die SG bleibt im achten Spiel in Folge ohne Niederlage.