Erfolgreiche Premiere in Aalen

Etwas überraschend besiegten die neugegründeten Heubach Hunters bei ihrer Premiere im Rohrwang in einer freundschaftlichen Begegnung die Baseballer der Aalener Sportallianz. Nach einer abwechslungsreichen Partie behielten die Männer vom Rosenstein dank 10 „Runs“ in den ersten vier Innings am Ende mit 11:9 die Oberhand gegen die favorisierten Aalen Strikers. Verdient war der Sieg der Gäste allemal, Heubach zeigte sich über die kompletten neun Spielabschnitte überaus engagiert und hoch motiviert.

Die Aalener dagegen konnten in keiner Phase des Spiels an ihre in dieser Saison bereits oft gezeigte starke Offensivleistung anknüpfen, stattdessen wurden regelmäßig fahrlässig beste Chancen zum Punkten liegengelassen. Darüber hinaus nutzten die Strikers das Spiel, um vor allem verschiedene Optionen auf dem Werferhügel zu testen. Insgesamt fünf verschiedene Pitcher – darunter vier (Positions-)Neulinge – setzte Spielertrainer Tobias Stürmer im Spiel ein und konnte so immerhin wichtige Erkenntnisse für die Baseballsaison 2020 gewinnen.