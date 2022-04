Erfolgreiche Premiere für DJK-SG

DJK-SG Wasseralfingen erfolgreich bei Crosslauf-Premiere: Bei den sehr gut organisierten Baden-Württembergischen Crosslaufmeisterschaften in Weinstadt starteten Finja Gügel und Julian Steininger das erste Mal bei einem Crosslauf.

Die Strecke bot alles, was einen Crosslauf ausmacht: Holprige Wiesenwege, viele enge Spitzkehren, zu überlaufende Sandhaufen, steile Anstiege und ebensolche Bergab-Abschnitte. Glücklicherweise gab es keinen Regen (und damit verbunden Matsch) – im Gegenteil: Die Wege waren so trocken, dass meist auf die in der Ausschreibung empfohlenen Spikes verzichtet wurde. Finja Gügel (W 14) startete in der WJU 16-Klasse. Hier mussten anspruchsvolle 2,8 Kilometer absolviert werden: Gleich am Anfang erwartete die Läuferinnen ein sehr steiler Anstieg, der im Laufe des Rennens insgesamt dreimal bezwungen werden musste. Gügel zeigte ein sehr couragiertes Rennen und konnte sich so am Ende konnte über einen tollen siebten Platz freuen.

Julian Steininger (M 14) ging auf die gleiche Strecke. Obwohl er erst vor Kurzem mit dem wettkampforientierten Laufen begonnen hat, teilte er seine Kräfte gut ein und lief ein gleichmäßiges Tempo. In dem sehr stark besetzten und großem Feld kam er als 13. seiner Altersklasse ins Ziel.