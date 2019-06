Erfolgreiche Premiere für Virngrundturnier

In Ellwangen ist das erste Virngrundturnier ausgetragen worden, ein Wettkampf für Judokas der Altersklassen U 10/U 12. Vom Judo Sport Team Riesbürg waren sechs Kämpfer am Start.

In der Altersklasse U 10 traten Niklas Slavik und Julie Michel an. Slavik bestritt seinen ersten Wettkampf und sich mit seiner Leistung am Ende Platz vier seiner Gewichtsklasse sichern. Michel hat hart gekämpft und konnte ihre Begegnungen trotz einer leichten Verletzung, die sie sich in einem Kampf zugezogen hat, für sich entscheiden. Diese Leistung bedeutete am Ende Platz 1 in ihrer Gewichtsklasse. In der Altersklasse U 12 traten für den JST die Judokas Tobias Meier, Emma Enßle, Jan Michel und Samuel Seybold an. Auch diese vier Kämpfer zeigten vollen Einsatz und konnten sich folgende Platzierungen sichern: 1. Tobias Meier, 2. Samuel Seybold, 3. Jan Michel, 3. Emma Enßle.