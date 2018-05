Aalen-Ebnat (an) - Bei bestem Tenniswetter ist am vergangenen Pfingstwochenende der 1. Ebnater Pfingst-Cup ausgetragen worden. Bei diesem kämpften rund 120 Tennisspieler in vielen Altersklassen um Punkte und Platzierungen.

Den Anfang des Turniers machten bereits am Freitagnachmittag die Herren B in den Leistungsklassen (LK) 14-23 und die Herren A in den LK 5-16 mit spannenden Erstrundenspielen. Diese beiden Wettkämpfe finden im K.o.-Modus mit Nebenrunde statt.

Der Samstag startete mit den Damen (LK 16-23) als Tagesturnier im Spiralmodus. Insgesamt 16 Spielerinnen (maximale Teilnehmerzahl) hatten sich gemeldet und trafen in jeweils zwei Spielen aufeinander. Zudem wurden die Viertelfinals der Herren B und A ausgetragen. Zur Unterstützung stellte der TCW Waldhausen seine Sandplätze zur Verfügung auf denen am Freitag und Samstag einige Spiele der Herren ausgetragen wurden. Am Nachmittag fand dann das Hobby-Mixed Turnier statt, das im Rahmen des „Hobby-Tennis on Tour (HTOT)“ ausgetragen wurde. Mit viel Spaß spielten in fünf Doppelrunden á 30 Minuten 16 Spieler mit immer neu zugelosten Spielpartnern ein Doppel auf Zeit. Den Abschluss machte an diesem Tag ein gemütliches Beisammensein und die Verfolgung des DFB-Pokalfinales im Vereinsheim des TC Ebnat.

Am Sonntag standen dann die „Senioren“ im Mittelpunkt. Den ganzen Tag über wurden Spiele bei den Herren 40 (LK 8-18) und Herren 40 (LK 16-23), den Herren 50 (LK 8-23) und den Herren 60 (LK 10-23) ausgetragen. Diese fanden wie bei den Damen als Tagesturnier im Spiralmodus statt. Trotz des etwas stürmischen Wetters kämpften sich alle Teilnehmer durch ihre Matches. Des Weiteren fanden die Finalspiele der Herren A und B in der Nebenrunde statt.

Höhepunkt die Finalspiele

Die Höhepunkte dieses Tages waren die Halbfinals und die Endspiele der Herren A und B. Den Sieg bei den Herren B konnte sich Michael Kiefer (LK 20) vom TC Aalen mit einem 6:1, 6:1 gegen Julian Barthle (LK 17) sichern. Den ersten Titel der Herren A holte sich der Ebnater Alexander Röck (LK 8) mit 3:6, 6:3, 10:4 in einem spannenden Match gegen Adrian Eiberger (LK 9). Beide Finalspiele wurden von vielen Zuschauern verfolgt und die Leistung der Spieler in einer kleinen Siegerehrung mit Preisen gewürdigt.

Der Montag stand dann ganz im Zeichen der Jugend. In allen Kategorien hatten sich genügend Spieler angemeldet, sodass alle ausgeschriebenen Turniere stattfinden konnten. Es fanden Wettbewerbe bei den Mädchen U 14 (LK 13-23), den Knaben U 14 (LK 13-23), den Juniorinnen U 18 (LK 9-23) und den Junioren U 18 (LK 9-23) als Tagesturnier im Spiralmodus statt.

Dieses Spielsystem garantiert allen Spielern zwei Spiele. Für alle Teilnehmer war das Turnier eine perfekte Gelegenheit, um Punkte für die eigene Leistungsklassen-Wertung zu sammeln und diente vor allem zur Vorbereitung auf die kommende Sommerrunde.