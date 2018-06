Erfolgreiche Premiere

Mit ihrem kürzlich ausgetragenen Jugendturnier, dem ersten Turnier überhaupt in Eigenzell, auf der Reitanlage von Klaus Eichert ist dem RSG Hornbergwiese ein Erfolg gelungen. Mit über 130 Startern gab es für Zuschauer und Aktive ein abwechslungsreiches Programm. In den sechs Wettbewerben von der Führzügelklasse über Dressurwettbewerb, Stil- bis zum Punktespringen boten die Reiter gute Leistungen.

Strahlender Sonnenschein, optimale Bedingungen auf der Anlage, das perfekt abgestimmte Organisationsteam unter der Leitung von Klaus-Philipp Eichert, all das trug zu einem gelungenen Turniertag bei. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: So soll ein Reitturnier in Eigenzell zum festen Bestandteil des Reitsportkalenders werden, ab dem kommenden Jahr dann auch mit höheren Anforderungen.

Die Platzierungen

bis Position fünf:

Führzügel-WB: 1. Jule Hauber (RFV Rindelbach) Jenny 7.50, 2. Annika Pfleiderer (RFV Heuchlingen) Wya 7.00, 2. Niklas Eichert (RSG Fohlenhof Hornbergwiese) Ultrafox 7.00.

1/2 Führzügel-WB: 1. Hannes Pfleiderer (RFV Heuchlingen) Wya 7.50, 2. Sally Käser (RFV Breitenfürst) Yceman 7.00.

3. Emelie Butz (RSG Fohlenhof Hornbergwiese) Jockel 6.50.

2 Dressur-WB (E 3): 1. Eva Zinsmeister (PF Wilhelmsglück) Arielle 8.00, 2. Carlotta Sucker (RFV Rindelbach) Bellissima 7.80, 3. Nadine Keßler (RF St.Georg Dinkelsbühl e.V.) Master Merlin 7.60, 4. Lara Heilmann (RFV Rindelbach) Finesse 7.50, 4. Hannah Sophie Tänzer (RFV Schwäbisch Hall) Serpico's Carlo P 7.50.

3 Springreiter-WB: 1. Amelie Tan (RFV Schwäbisch Hall) Chosen Cheyenne 7.60, 2. Nina Klotzbücher (RFV Mögglingen) 7.30, 3. Louisa Böttiger (Pffrd. Frankenhöhe e.V.) Cebulon's Libertina 6.90, 4. Laura Winter (RFV Rindelbach) Amazing Grace 6.60, 5. Lara Rinaldi (RFV Laichingen) Belissimo's Pleasure 6.40.

4 Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ): 1. Yvonne Walter (RFV Jagstzell) Dolce Vita 8.20, 2. Sophia Fuchs (RFV Rindelbach) Amira 8.00, 3. Nina Klotzbücher (RFV Mögglingen). Calle Blue 7.90, 4. Clarissa Fischer (RFV Rindelbach) Harley 7.80, 5. Alina Erhardt (RFV Röhlingen u.U. 1924) Corafina 7.70.

5 Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Nathalie Weisser (PSG Seegartenhof e.V.) Chacco-Brown 8.00, 2. Marina Weisser (PSG Seegartenhof e.V.) Hennessey 7.80, 3. Sophia Fuchs (RFV Rindelbach) Amira 7.70, 4. Laura Marie Schwab (RFV Rindelbach) Ka RW 7.60, 5. Yvonne Walter (RFV Jagstzell) Dolce Vita 7.50, 5. Doreen Hanika (PSG Seegartenhof e.V.) Mia Sunshine 7.50, 5. Selina Kohler (RFV Rindelbach) Adriano 7.50.

6 Punktespringprfg. Kl.A*: 1. Stefanie Bango (RFV Röhlingen u.U. 1924) Syrius 44.00 / 40.44, 2. Nathalie Weisser (PSG Seegartenhof e.V.) Chacco-Brown 44.00 / 45.04, 3. Kristin Pscheidl (RFV Breitenfürst) Sweet Saphira 44.00 / 45.97, 4. Sophia Fuchs (RFV Rindelbach) Amira 44.00 / 49.09, 5. Carolin Bux (RFV Jagstzell) Alesandro 44.00 / 49.34.