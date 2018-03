Erfolgreiche Jugendarbeit der SG2H wird belohnt

Die gute Jugendarbeit der Handballer aus Hofen/Hüttlingen trägt Früchte. So konnte etwa die Reservemannschaft der B-Jugend in der Kreisliga den verdienten Meistertitel feiern.

Beim 46:21-Kantersieg in Heidenheim/Dettingen ließen die Jungs dem Gegner keine Chance. Durch eine starke Abwehrleistung und sehr viele schnelle Gegenstöße wurde der direkte Konkurrent um die Meisterschaft überzeugend geschlagen. Die Mannschaft schließt die Saison mit 20:4 Punkten und einem starken Torverhältnis von 321:210 Toren auf dem ersten Platz ab.

Am Wochenende zuvor war die Mannschaft der Württembergliga beim letzten Auswärtsspiel der Saison in Flein-Horkheim zu Gast. Mit einem Sieg hätte sie den Vizemeistertitel verbuchen können. Doch die Jungs der SG2H konnten an diesem Tag ihre gewohnte Spielfreude nicht abrufen und zeigten ihr wohl schlechtestes Saisonspiel.

Die sonst hervorragende Abwehr hatte zu viele Lücken und die Verteidigung des sehr groß gewachsenen Kreisläufers des Gegners bereitete große Probleme. Im Angriff ergaben sich trotzdem noch viele Chancen auf ein ausgeglichenes Spiel, die aber nicht mit dem notwendigen Selbstvertrauen zu Ende gespielt wurden. Nach der Niederlage mit 23:27 war bei allen Spielern und auch den zahlreich mitgereisten Fans große Enttäuschung zu spüren. Doch diese währte nur kurz, denn mit dem dritten Tabellenplatz konnte ein großer Erfolg für die SG Hofen/Hüttlingen erspielt werden. Im Sommer 2017 hatten sich die Jungs nach zahlreichen Qualifikationsturnieren das letzte Ticket für die Württembergliga ergattert. Damit war klar, dass auf die SG2H eine anspruchsvolle Runde warten würde, bei der man in jedem Spiel die optimale Leistung abrufen muss. Alle großen Vereine mit großteils überregionaler Jugendarbeit standen auf der Gegnerliste.

Fast nur Eigengewächse

Die SG dagegen vertraute auf die eigene Jugendarbeit und startete ausschließlich mit Eigengewächsen. Lediglich auf der Torwartposition gab es im Laufe der Saison einen Neuzugang. Mit einem akribischen Trainer, Fleiß und guter Trainingsbeteiligung bereitete sich die SG2H vor. Ein fulminanter Start mit überzeugenden Siegen zeigte, dass sich die Mühe gelohnt hatte. Die Fangemeinde, insbesondere bei den Heimspielen, sah über die gesamte Runde eine konditionsstarke, diszipliniert spielende Einheit. Alle Positionen waren mit starken Spielern besetzt. Diese Mischung ergab letztlich den dritten Rang in der Württembergliga.