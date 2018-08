Erfolgreiche Integration: Spurwechsel in eine lebenswertere Zukunft

Moussa Nidiay, 1999 in Bakau/Gambia geboren, kam im März 2016 als 17-Jähriger nach über drei Jahren Flucht (fast zwei Jahre Libyen, ein Jahr Italien) nach Deutschland. Nach dem Tod seiner Mutter 2002 konnte er in Gambia lediglich die Grundschule besuchen. Im April 2016 kam er ins Fachzentrum Inobhutnahme bei der Marienpflege im Ellwanger Josefstal, ab Mai 2016 kam er in einer Wohngruppe in Lauchheim unter, besuchte die VABO-Klasse am Kreisberufsschulzentrum in Ellwangen mit Abschluss Niveau B1 (selbstständige Verwendung der deutschen Sprache). Seit Februar 2017 wohnt er in einer Pflegefamilie in Aalen. Seit Dezember 2017 macht er eine Lehre zum Zimmermann bei Holzbau Weber in Aalen-Ebnat. Moussa spricht Wolof (Muttersprache), Italienisch, Englisch und Deutsch. Er spielt Fußball beim FV 08 Unterkochen und wechselte im August von den A-Junioren in die zweite Herrenmannschaft (Kreisliga B).