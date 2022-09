Die IHK Ostwürttemberg bietet am Donnerstag, 15. September, ein Präsenz-Seminar zum Thema „Erfolgreiche Existenzgründung im Nebenerwerb“ an. Das Seminar findet ab 15 Uhr in der IHK Ostwürttemberg, Ludwig-Erhard-Straße 1 in Heidenheim statt und dauert rund zwei Stunden.

Die Selbständigkeit im Nebenerwerb sollte gut geplant sein. Viele neue Fragen aus dem Unternehmerleben, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie das Risiko, den Zeitaufwand zu unterschätzen, erschweren den Start. Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ihk.de/ostwuerttemberg , Seitennummer 135162544 oder telefonisch 07321/324-182, falls die Anmeldung über Internet noch nicht funktionieren sollte.