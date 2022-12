Erfolgreiche Dorfmerkinger: Mit drei Siegen in Serie geht es in die Winterpause

Im letzten Spiel des Jahres haben die Sportfreunde Dorfmerkingen in der Verbandsliga mit 2:1 bei SKV Rutesheim gewonnen. Es war der dritte Erfolg in Serie.

Mit gemischten Gefühlen reisten die Sportfreunde zum Tabellenletzten SKV Rutesheim. Ein Sieg war schon Pflicht, um sich von der hinteren Tabellenregion abzusetzen. Die Vorzeichen jedoch waren alles andere als optimal. Zu dem dünnen Spielerkader meldeten sich Duje Pesic, Sime Pesic, Santorro und Alexander Schimmele krank, Lucas Schwarzer fehlte verletzungsbedingt und Yamoussa Camara war gesperrt. So musste man kurzfristig mit Nicolai Sauer, Patrick Winkler und Fabian Amon, den Spielerkader aus der 2. Dorfmerkinger Garnitur verstärken. Um es vorweg zu nehmen. Jeder eingesetzte Akteur ging an seine Leistungsgrenze, so dass nach 90 Spielminuten der zweite Auswärtssieg der Saison unter Dach und Fach war.

Nach anfänglichem Abtasten auf dem Rutesheimer Kunstrasenplatz war es Leon Gunst, der nach sechs Minuten Rutesheims Keeper Göbel zu einer Glanzparade zwang. Dann die erste gelungene Aktion des Gastgebers nach 15 Spielminuten und es hieß 1:0 durch Schulze. Unbeeindruckt vom Rückstand folgte nun die beste Phase der Sportfreunde. Zuerst scheiterte Maximilian Eiselt noch knapp am Gehäuse der Rutesheimer. In der 28. Minute fiel der verdiente Ausgleich. Nach Vorarbeit von Eiselt, traf Daniel Nietzer.

Die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle witterten nun ihre Chance, doch immer wieder scheiterten sie am Abwehrbollwerk des Gastgebers. Dann nach 38 Spielminuten der zu diesem Zeitpunkt verdiente Dorfmerkinger Führungstreffer. Schüsse von Nietzer, Sangar Aziz und Eiselt wurden abgeblockt, das Leder kam zu Marc Gallego und dieser vollstreckte unhaltbar.

Glück für die Schützlinge von Trainer Dietterle dann in Durchgang zwei, als nach Fehler von Yannik Schmidt, Rutesheims Schulze ungehindert auf das Gehäuse von Keeper Christian Zech zulief. Doch der Rutesheimer schoss am Tor vorbei. Die Partie wogte nun hin und her. Den Sportfreunden boten sich nun Konterchancen, diese wurden aber zu leichtfertig vergeben. Am Ergebnis änderte sich aber nichts, denn es blieb beim knappen 2:1 für Dorfmerkingen. So bewertete Trainer Helmut Dietterle den Auftritt seiner Mannschaft: „Zuerst möchte ich mich bei den Spielern der zweiten Dorfmerkinger Mannschaft bedanken, die so kurzfristig eingesprungen sind. Wir wollten unbedingt das Spieljahr mit einem Sieg beenden und dies ist uns dank der guten Moral trotz schlechter Vorzeichen gelungen.“