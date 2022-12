Erfolgreiche Delphine in Erfurt

Drei Schwimmer des SC Delphin Aalen machten sich auf den Weg nach Erfurt/Thüringen. Beim 29. Adventsschwimmfest in der Roland-Mattis Halle wurde auf der 50 Meter-Bahn um die Platzierungen gekämpft. In einem Feld von 37 Vereinen aus dem gesamten Bundesgebiet, schlugen sich die Aalener Schwimmer beachtlich und brachten acht Medaillen mit nach Hause.

Michael Hees (2009) erschwamm sich in einem starken Teilnehmerfeld vier Bronzemedaillen und eine Silbermedaille. Auf der 50 Meter-Freistilstrecke konnte er sich mit 28,36 Sekunden ins Kraulfinale schwimmen. Dort erreichte er den dritten Platz. Bei seinen weiteren Starts stieg er ebenfalls mit neuen Bestzeiten aus dem Wasser. 50 Meter Schmetterling in 33,61 Sekunden, 200 Meter Freistil in 2.17,48 Minuten, 50 Meter Rücken in 36,61 Sekunden und die 100 Meter Freistil schwamm er in 1.02,66 Minute.

Seine Vereinskameradin Finja Wiegand (2009) präsentierte sich ebenfalls stark. Mit einer Zeit von 30,24 Sekunden im 50 Meter-Freistilrennen errang sie die Bronzemedaille und konnte sich auch für das Finale qualifizieren. Dort konnte sie sich erneut steigern und blieb mit 30,06 Sekunden nur knapp über der 30-Sekunden-Marke Ihre weiteren Ergebnisse: 200 Meter Freistil in 2.32,18 Minuten, 50 Meter Rücken in 36,25 Sekunden und 50 Meter Schmetterling in 37,18 Sekunden. Am Ende eines harten Wettkampfwochenendes blieb sie auf der 100 Meter-Freistilstrecke knapp über ihrer Bestzeit.

Ihre Schwester Lena Wiegand meisterte drei Strecken. Die 200 Meter Kraul schwamm sie in 2.45,08 Minuten.

Mit dieser Bestzeit erreichte sie den zweiten Platz. Über 100 Meter und 200 Meter Brust schwamm sie konzentriert zu Bronze und Gold.