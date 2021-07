Erfolgreiche Abschlüsse an der Uhland-Realschule

An der Uhland-Realschule Aalen haben in diesem dieses Jahr 76 Schülerinnen und Schüler die Realschul-Abschlussprüfung und vier Schülerinnen und Schüler die Hauptschulabschlussprüfung bestanden. Schulbeste sind in der Realschule Anescha Aravinthan mit einem Notendurchschnitt von 1,1 und in der Hauptschule Ryan Männel mit einem Durchschnitt von 2,5.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Prüfung bestanden (P = Preis, B = Belobigung):

Realschule: Klasse 10A: Luis Bäurle (P), Max Harsch (B), Kaan Kamis, Fabian König (P), Niko Krauß (B), Patrick Krauß, Leon Krüger (B), Nico Kübler, Benjamin Richter, Mika Scharr (P), Jason Schuwer, Amar Sehic (B), Jannik Weiland, Timo Weisel (B), Karim Zelit, Laura Bisceglia (B), Ronja Grill (P), Juliana Lauerer, Sophia Lichtwark (P), Alejna Ljutvii, Naomi Rodney (P), Hilal Satir, Annabell Teichmann (P), Katharina Traub (P), Enya Vogt, Anna Waikner (B), Loretta Werthner und Jasmin Wollersen. Klasse 10B: Lukas Bäurle, Daniel Becker (B), Lukas Eberle (B), Arian Haas (B), Kai Holzner (B), Rouven Jimenez, Luis Massopust (B), Marlon Maucher, Leonie Bohn (P), Canis Coban (P), Vanessa Deuerling, Eva Eickholz, Sara Felic (P), Clara Marie Fischer (B), Luisa Grötzinger (B), Amy Günther (B), Vanessa Hoppe, Sandra Ickert, Irem Ilhan, Marisa Markquith (B), Marie Munz, Arathi Ragunathan, Thirshal Satheskumar, Maylee Scheele (B), Pamela Schwarm, Azra Sezgin und Nurcin Yilmaz. Klasse 10C: Jan Albersmeier (B), Joshua Benasseni, Zeyd Celik, Jannik Lagler, Maximilian Morar, Luca Öztunc, Kevin Schlosser, Anescha Aravinthan (P), Nikoleta Bakanou, Merve Cetin, Angelina De Vecchi (B), Yasmin-Anna Hadespeck (P), Samira Lang, Luna Maier (B), Marie Mairle (B), Vivien Meder (B), Alina Neumaier (P), Cindy Ossmann (P), Theresa Priema, Kristina Triller (B) und Antonia Weiß.

Hauptschule: Ryan Männel, David Eng, Jiyan Dag und Lisa-Marie Heil.

Foto: Thomas Siedler