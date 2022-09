Erfolgreiche Abschlüsse am Aalener Ostalb-Klinikum

Das Ostalb-Klinikum Aalen freut sich mit seinen erfolgreichen Schülerinnen und Schülern über die erfolgreiche Examensabschlüsse in der Pflege. Nachdem in den letzten beiden Jahren die Feierlichkeiten coronabedingt deutlich eingeschränkt waren, war die Freude in diesem Jahr bei allen Beteiligten groß, diesen Meilenstein wieder gemeinsam mit Lehrkräften, Angehörigen und Freunden feiern zu können. Die Auszubildenden zur operationstechnischen Assistenz (OTA) kommen aus den drei Standorten der Kliniken Ostalb sowie von fünf externen Kooperationspartnern. Die erfolgreiche Absolventeninnen und Absolventen 2022 am Ostalb-Klinikum Aalen sind (P = Preis, B = Belobigung): in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege Georgios Arampatzis, Sophie Hepp (Belobigung), Leonie Landgraf, Nicole Merz, Diane Ngameni Wohayo, Kübra Say, Sophia Schmidt und Leanne Varela; in der Gesundheits- und Krankenpflege Mohamad Isam Al Swilme, Herve Landry Dongmo, Rümeysa Erdönmez, Alexandra Grieser, Lilly-Sophie Klaus, Sina Mayer, Abdiasis Mohamed Hulbale, Chaim Schüler, Helena Schürmann, Felicitas Späth und Selina Utz; im Bereich Operationstechnische Assistenz (OTA) Melanie Bach, Ilayda Celik, Rabia Coskun, Lea Egetenmeyr, Chiara Frontino (B), Theresa Grau, Seren Güven, Christina Haas, Katja Hofmann (P), Katja Killisperger (P), Zelina Krantz, Lea Mair (B), Tim Meyer (B), Stefanie Oettle und Vanessa Strohmayer (B). Foto: Kliniken Ostalb