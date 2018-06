Erfolgreich unterwegs

Vergangenen Sonntag hat die männliche B-Jugend der SG Hofen/Hüttlingen erfolgreich die erste Handball-Qualifikationsrunde auf Bezirksniveau absolviert. Die weibliche C-Jugend der SG2H spielt ihre Platzierungsrunde in der heimischen Talsporthalle.

Die männliche B-Jugend von Matthias Haas und Alexander Jörg trat in der Herwartsteinhalle in Königsbronn zunächst gegen die Gastgeber an. Die rot-grünen Jungs waren zu Beginn der Begegnung nicht auf der Höhe. Der gut aufgelegte Torhüter der HSG Oberkochen/Königsbronn machte häufig die besten Chancen zunichte, wodurch man zur Halbzeit bereits mit 4:10 hinten lag. Auch zu Beginn der zweiten fünfzehn Minuten war noch nichts von einer Aufholjagd zu sehen. Im Gegenteil, die HSG konnte den Vorsprung sogar auf 13:6 ausbauen. Nun ging jedoch ein Ruck durch das SG2H-Team. Auf einmal wurde das Spiel deutlich flüssiger und die Abwehr kompakter. Eine fulminante Aufholjagd wurde letztendlich mit einem 14:14-Unentschieden belohnt.

Enorme Steigerung

Das zweite Spiel bestritt die SG2H gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim. In dieser Partie zeigte die Haas/Jörg Truppe, die mit Abstand beste Leistung und fegte den Konkurrenten mit 21:11 von der Platte.

In der letzten Begegnung gegen die zuvor bereits zweimal unterlegene TG Geislingen merkte man den rot-grünen Jungs den Kräfteverschleiß an, wodurch am Ende nur ein knappes 17:16 noch über die Ziellinie gerettet werden konnte. Die nächste Runde wird in der Donzdorfer Lautertalhalle ausgespielt. Bei diesem Turnier spielen die beiden Erstplatzierten des vergangenen Wochenendes gegeneinander. Deshalb trifft die SG2H gleich im ersten Spiel erneut auf die HSG Oberkochen/Königsbronn. Der voraussichtlich härteste Brocken steht im zweiten Spiel auf der Platte.

Der TSB Schwäbisch Gmünd, der am Wochenende mit souveränen Siegen aufhorchen ließ und am Sonntag sicherlich der Favorit ist. Schließlich wurde der jüngere Jahrgang im vergangen Jahr bereits Landesligameister. Um sicher in die Qualifikation auf HVW-Ebene vorzustoßen, sollte die Mannschaft einen der ersten beiden Plätze erreichen. Diesen Platz hat die weibliche C-Jugend der SG Hofen/Hüttlingen bereits sicher. Aufgrund der geringen Meldezahlen im Bezirk Stauferland spielen die Mädchen ein Platzierungsturnier um die beste Ausgangsposition aus.

Im ersten Spiel treffen die Mädchen von Martin Kommer und Matthias Hornung auf den Bundesliganachwuchs von Frisch Auf Göppingen. Nach einem Spiel Pause steht noch das Spiel gegen die TG Geislingen an. Die Platzierung entscheidet über die Ausgangsposition für die erste Runde auf Verbandsniveau. Es gilt also, alles zu geben, um vermeintlich leichtere Gegner in der nächsten Runde zu erwischen.