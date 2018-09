Erfolgreich daheim: Eigenzell und Schwabsberg-Buch mit Siegen

Die Spitzenmannschaften der Fußball-Kreisliga A II haben ihre Stellung mit Siegen untermauert. Eigenzell und Schwabsberg-Buch gewannen ihre Heimspiele. Adelmannsfelden verlor seine Partie daheim.

Kreisliga A I

TSV Heubach – TSV Essingen II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Glaser (31.). Die erste Viertelstunde verlief ausgeglichen. Danach nahmen die Heubacher das Heft in die Hand. Nach einer halben Stunde traf man zum 1:0. Und dann sollte es noch dicker kommen für die Gäste: Wegen Meckerns kassierte ein Essinger Spieler noch vor der Pause einen Platzverweis. Mit einem Mann mehr dominierten die Heubacher die gesamte zweite Hälfte, da dem TSV II die Unterzahlsituation zu schaffen machte. Die Gäste ermöglichten den Heubachern Konterchancen und so ging es über weite Strecken hin und her, bis schließlich die Gastgeber knapp triumphierten.

SGM Hohenstadt/U’gr. – Herlikofen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Römer (34.), 0:2 Kapovic (42.), 1:2 Feil (51.), 1:3 Ziesel (90. + 2). Die SG Hohenstadt/Untergröningen ist aktuell ähnlich unter Druck wie das Schlusslicht TSV Böbingen, unbedingt punkten zu müssen, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Mit nur vier Punkten steht der Aufsteiger momentan auf dem vorletzten Platz. Allerdings ist auch nach dieser Begegnung keine Besserung in Sicht. Römer und Kapovic trafen für den TV Herlikofen in der ersten Halbzeit. Obwohl Feil in der 51. Minute das 1:2 markieren konnte, reichte das noch lange nicht für Punkte. Ziesel machte in der Nachspielzeit der Partie trotz eines großen Kampfgeistes der Hausherren den Sieg für den TV Herlikofen vollends klar.

Kreisliga A II

SGM Union Wasseralfingen - TSG Abtsgmünd 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Artamanov (50.), 0:2 Yilmaz (52.). Nach einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Abtsgmünder in Durchgang zwei ihre Chancen besser. Ein Doppelschlag reichte zum verdienten Sieg.

TSV Adelmannsfelden - Sf Dorfmerkingen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Weiser (65.), 0:2 Amon (90.). Insgesamt war es es verdienter Sieg der Gäste. Der TSV hatte nach dem 0:1 noch Chancen, doch mit einem Konter machte die Dorfmerkinger Reserve den Deckel drauf.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - TSV Westhausen 3:0 (0:1). Tore: 1:0 Banen (44.), 2:0 Fürst (65.), 3:0 Banen (84.). Bes. Vork. 64. Westhausen verschießt Strafstoß. Beim Stand von 1:0 hätte das Spiel noch kippen können, doch die Gäste verschossen einen Strafstoß. Mit der DJK siegte die in diesem Spiel bessere Mannschaft. Reserven: 1:1.

SV DJK Stödtlen - SV Kerkingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Salinger (31.), 2:0 Feil (37.). Bes. Vor.: 90.+2 Rote Karte für Kerkingen. In einer hart umkämpften Partie war Stödtlen die etwas bessere Mannschaft und gewann nicht unverdient.

TV Bopfingen - TSV Hüttlingen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Liesch (37.), 0:2, 0:3 Hahn (48., 83.), 0:4 Waibel (89.). Bes. Vor.: 83. Gelb Rote Karte Susso Bopfingen. Bei Bopfingen fehlten einige Stammspieler, trotzdem ist es keine Entschuldigung für eine desolate Mannschaftsleistung. Hüttlingen war klar die bessere Mannschaft und führten den TVB vor. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.

DJK SV Eigenzell - SV Ebnat 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Szautner (8.), 1:1, 2:1 Rushiti (47., 63.), 3:1 L. Adler (86.), 4:1 L. Wagner (90.+3). Die erste Hälfte waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und führten zur Pause verdient. Nach der Halbzeitpause erzielte die Heimelf nach zwei Minuten den Ausgleichstreffer, der für ein Aufrütteln der Mannschaft sorgte. Ab diesem Zeitpunkt hatten die Eigenzeller ihre Gegner im Griff und gewannen dann auch verdient. Reserven: 9:0.

SSV Aalen - VfB Tannhausen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Wille (10.), 0:2 Torwart (45.), 1:2 Ganzenmüller (86., ET). In der ersten Hälfte machte Tannhausen aus zwei Chancen zwei Tore. Der SSV spielte in Hälfte eins überlegen konnte jedoch kein Kapital daraus schlagen. In Hälfte zwei nahm die Überlegenheit des SSV weiter zu Angriff auf Angriff rollte auf das Tor von Tannhausen jedoch wollte das Leder nicht über die Linie. Tannhausen war nur noch mit Kontern gefährlich und hatte Glück dass nur noch der Anschlusstreffer fiel. Ein insgesamt sehr glücklicher Sieg für Tannhausen.

VfB Ellenberg - FC Schloßberg 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Zimmermann (30.), 0:2 Aubele (82.), 1:2, 2:2 Hieber (84., 90.+3). Die erste Hälfte der Partie war ein stetiges Auf und Ab mit Chancen auf beiden Seiten. Den einzigen Treffer in Halbzeit eins konnten die Gäste aus Schloßberg für sich verbuchen. Nach dem Pausentee ging es munter weiter, beide Mannschaften erspielten sich einige Möglichkeiten, blieben aber beim Abschluss erfolglos. Mit fortschreitender Spielzeit nahm die Intensität der Partie immer weiter zu und die Gäste konnten ihre Führung weiter ausbauen. Dann wurden die Ellenberger Angriffsbemühungen doch noch belohnt und die Hausherren konnten auf 1:2 verkürzen. Daraufhin spielte nur noch der VfB und konnte verdient den Ausgleichstreffer erzielen. Reserven: 2:4.

Kreisliga A III

SGM Königsbr./Oberkochen - Hermaringen 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Maier (35., 37.), 1:2 Scherner (77.), 1:3 Isik (81.). Keine weiteren Angaben.