Zu den Deutschen Jugendmeisterschaften qualifizierten sich mit Maren Vornberger, Henrik Geiger, Martin Haas sowie Luis Aschauer und Adrian Maierhöfer fünf Nachwuchsringer des AC Röhlingen. Die hervorragende Quote der letzten Jahre, in denen der Nachwuchs des AC Röhlingen jährlich bei den Deutschen Meisterschaften präsent war, führte sich somit nahtlos fort.

Maierhöfer, der im freien Stil in die A-Jugend bis 55 Kilogramm (kg) an den Start ging, besiegte in einem 18-köpfigen Aufgebot zu Beginn Daniel Walter, Johannis Nürnberg mit 8:0 sowie Bennet Kluetzke, 1. Luckenwalder SC, auf Schulter. In Runde drei musste er gegen den späteren Teilnehmer des kleinen Finals Daud Moritz Elembaev, Germania Rohrbach eine unglückliche 2:4-Niederlage hinnehmen. In Runde vier besann er sich wieder auf seine Stärke und besiegte den höher eingeschätzten Sergio Schäfer vom Bundesligisten KSV Köllerbach nach 12:0-Führung auf Schulter. Gegen den späteren Vizemeister Malik Bicekuev rang er im Kampf um einen Podestplatz lange mit, unterlag dem Favoriten jedoch denkbar knapp mit 3:0 und qualifizierte sich für den Kampf um Platz fünf und sechs. Hier besiegte er in einem offenen Kampf den Neu-Herbrechtinger Muhammad Tasdelen mit 9:7-Punkten.

Aschauer startete in seinem ersten Jahr der A-Jugend in der Gewichtsklasse bis 48 kg im Freistil mit einem Punktsieg über Paul Bruckert, KSV Östringen, ins Turnier. In seinem zweiten Kampf besiegte er Niklas Rekrut vom KSV Köllerbach nach 16:0-Führung auf Schulter, ehe er gegen Kevin Siegert, Luckenwalder SC, eine undankbare Punktniederlage hinnehmen musste. Gegen den amtierenden Deuteschen Meister Julien Zinser, VfK Schifferstadt, musste er nochmals eine Niederlage einstecken und stand im kleinen Finale um Platz fünf und sechs. Hier zollte er den physischen Anforderungen Tribut und verlor nach Punkten gegen Michael Warmendinger, TSV St. Wolfgang. Der sechste Platz war aber auch hier eine gute Leistung in seinem ersten A-Jugend-Jahr.

In derselben Altersklasse, jedoch im griechisch-römischen Stil ging Haas in der Gewichtsklasse bis 55 kg unter 26 Teilnehmern an den Start. Gleich zu Beginn traf er auf den späteren Fünftplatzierten Finn Strohmer, ARC Viernheim, und musste eine knappe Auftaktniederlage hinnehmen. Vom Lospech verfolgt traf er dann in Runde zwei auf den späteren Bronzemedaillengewinner Michael Steiner vom TSV Westendorf und schied mit einer Punktniederlage aus dem Turnier aus.

Maren Vornberger trat als noch Jugendliche das erste Jahr bei den Juniorinnen in der Gewichtsklasse bis 50 kg an die Matte. Eine unglückliche Auslosung bescherte ihr gleich zum Auftakt eine Partie gegen die Drittplatzierte der DM 2017 Anastasia von Steuben, SAV Torgelow. Gegen diese musste sie durch eine Unachtsamkeit eine Schulterniederlage einstecken. In Runde zwei traf sie dann auf die Mitfavoritin und spätere Bronzemedaillen Gewinnerin Lissy Bielau vom Eisenhüttenstädter RC und belegte am Ende durch die Niederlage den fünften Platz.

Bei der B-Jugend trat Geiger im freien Stil in der Gewichtsklasse bis 35 kg bei seinen ersten Deutschen Meisterschaften unter 19 Teilnehmern an. Auch er war vom Lospech verfolgt und musste nach Niederlagen gegen den späteren Drittplatzierten Leon Zinser, VfK Schifferstadt, und Nils Rasmus Brose vom TV Essen-Dellwig frühzeitig aus dem Turnier ausscheiden. Mit der Qualifikation war dies jedoch ein Erfolg in der noch jungen Laufbahn.