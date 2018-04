Vor Kurzem sind in Ebnat die Bezirksmeisterschaft der Schüler ausgetragen worden. Der RMSV Buch stellte wieder in einigen Altersstufen junge Sportler und durfte sich über einige Erfolge freuen.

Lina Zeiner zeigte bei den Schülerinnen U 13 eine saubere Kür und konnte mit neuer Bestleistung im Feld den vierten Platz erreichen. Emma Weber überzeugte als amtierende Kreismeisterin bei den Schülerinnen U 9 erneut und konnte sich jetzt auch noch den Bezirksmeistertitel sichern, indem sie ihre Leistung zum richtigen Zeitpunkt optimal abrufen konnte. Bei den Schülerinnen U 11 präsentierte sich Ina Wiedenhöfer dem Publikum. Trotz zweier kleinerer Leichtsinnsfehler fuhr sie ihre Kür sauber zu Ende und sicherte sich Rang vier.

Sie bestätigte damit ihre Qualifikation zur Württembergischen Meisterschaft, die sie schon vor drei Wochen auf der Kreismeisterschaft erreichen konnte. Direkt anschließend ging Nina Sandhöfner für Buch an den Start. Dieses Mal lief alles wie am Schnürchen für die junge Sportlerin, sodass sie mit neuer persönlicher Bestmarke von 44 ausgefahrenen Zählern den dritten Platz einfuhr und somit auch die Startberechtigung für die württembergischen Meisterschaften erzielte. Am 6. Mai findet nun die Landesmeisterschaft der Schüler in Nebringen statt.