Erfolge für Bogengruppe

In diesem Jahr ist die Bogengruppe der Schützengilde Jagstzell bei den Kreismeisterschaften besonders erfolgreich gewesen. Die Meisterschaft wurde erneut vom SV Westhausen ausgerichtet, der auch die meisten Starter stellte. Außer den Bogenschützen aus Jagstzell und den Gastgebern aus Westhausen, ging ein großes Starterfeld mit Teilnehmern aus Bopfingen, Ebnat, und Wört an den Start. Die Jagstzeller Schützen konnten mit ihren insgesamt neun gemeldeten Schützen gleich neun Podestplätze in jeder Disziplin erringen.

Für die Schützengilde Jagstzell wurde Vanessa Januszok Vizemeisterin in der Schülerklasse C (15 m) mit 172 Ringen, nur vier Ringe hinter der erstplatzierten Starterin vom SV Wört. Eine weitere Starterin aus dem Jugendbereich war Jana Lapin. Sie erreichte in der Damenklasse Blankbogen (18 m) einen guten dritten Platz mit 152 Ringen.

Bei den Herren in der Disziplin Blankbogen gab es gleich zwei Podestplätze zu vermelden, hier siegte Stefan Brünnler mit 427 Ringen. Auf Platz drei folgte Juri Lapin mit 341 Ringen. In der gleichen Disziplin landete Reinhard Januszok auf Platz sieben mit 166 Ringen. In der Disziplin Blank Master konnte sich Karl Riethmüller den Vizemeistertitel sichern. Bei den Recurve-Schützen wurde Ernst Nagel wie bereits beim letzten Mal Kreismeister mit 474 Ringen, den dritten Platz erreichte Hans Sünder mit 437 Ringen, während Josef Stark mit einem guten vierten Platz das herausragende Ergebnis für den SGi Jagstzell abrundete. Auch in diesem Jahr konnten wieder zwei Bogen-Mannschaften gemeldet werden. Hierbei werden die Ergebnisse der Einzelstarts zusammengefasst. Die Blankbogen-Mannschaft erreichte den ersten Platz mit insgesamt 1164 Ringen, die Recurve-Mannschaft wurde ebenfalls Meister mit insgesamt 1193 Ringen.