Erfolg mit „wunderbarer Belegschaft“

Mit einem Mitarbeiter- und Familienfest hat am Samstag die Maschinenfabrik Seydelmann in Aalen ihr 175-jähriges Bestehen gefeiert. Das mittelständische Familienunternehmen mit 277 Mitarbeitern am Standort Aalen zählt zu den Weltmarktführern in der Herstellung von Maschinen und Produktionslinien für die Lebensmittelindustrie. Beim Festakt im Zelt brachten die beiden Geschäftsführer Andreas und Matthias Seydelmann die hohe Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zum Ausdruck und sprachen von einer „wunderbaren Belegschaft“.

Die Maschinenfabrik ist inzwischen in der sechsten Genration ein familiengeführtes Unternehmen und kann auf eine äußerst positive Entwicklung zurückblicken. Die Firma produziert überwiegend Mischer, Kutter, Wölfe und Feinstzerkleinerer für die Herstellung von Wurst- und Fleischwaren; Maschinen und Anlagen aus Aalen haben sich inzwischen aber auch bei Herstellern von Käse-, Gemüse-, Fisch- und Pharmaprodukten sowie in der Süßwarenindustrie etabliert.

„Wir liefern inzwischen in 150 Länder“, betonte Geschäftsführer Andreas Seydelmann beim Festakt aus Anlass des 175-jährigen Bestehens der Firma. Man habe mit neuen Produkten und innovativen Ideen die Lebensmittelindustrie revolutioniert. Der Geschäftsführer hob außerdem die Freude und die Leidenschaft hervor, mit der die Mitarbeiter jeden Tag zu Werke gingen.

Geschäftsführer Matthias Seydelmann erinnerte an die Firmengründung im Jahre 1843 inmitten der Zeit der industriellen Revolution. Ein besonderer Wegbereiter für die weitere Entwicklung des Unternehmens sei Luis Seydelmann Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, der als Ingenieur bereits die ersten Wölfe und Kutter entwickelt habe.

Der Betriebsleiter und mit 43 Jahren Betriebszugehörigkeit dienstälteste Mitarbeiter, Adalbert Abele, gab einige Anekdoten aus dem Alltag der Firma zum Besten. Wie schon in den 1970er Jahren seien auch heute die Lehrjahre bei Seydelmann keine Herrenjahre, denn es stehe nach wie vor eines im Vordergrund: feilen, feilen, feilen.

Der Betriebsratsvorsitzende Harald Schönherr bezeichnete den Enthusiasmus und die Freude der Mitarbeiter an der Arbeit als wichtige Erfolgsfaktoren. In technischer Hinsicht sei die neue Dreherei ein Meilenstein in der Entwicklung der Firma.

„Die Stadt Aalen ist stolz so einen Betrieb hier zu haben“ sagte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle. Er lobte die Standorttreue

und die konstruktive Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Stadtverwaltung.

Hauptgeschäftsführer Johannes Schmalzl gratulierte im Namen der IHK-Regionen Stuttgart und Ostwürttemberg der Firma zum 175-jährigen Bestehen und überreichte eine Ehrenurkunde.