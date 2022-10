Erfahrungswerte zur digitalen Behörde

Die Digitalisierung verändert viele Bereiche der Gesellschaft. Zunehmend auch die Arbeit der Verwaltungen und Behörden. In vielen Gemeinden können Termine bereits online gebucht werden und manche Behördengänge lassen sich sogar ganz von zu Hause aus erledigen. Das bietet für die Bürgerinnen und Bürger viele Chancen – aber eben auch Risiken und Nebenwirkungen, wie etwa die Gefahr von Datenmissbrauch durch Hacker-Angriffe. Doch auch datenschutzrechtliche Vorgaben wirken sich auf die Arbeit der kommunalen Verwaltungen aus.

Wie die Gemeinden auf der Ostalb die Chancen der Digitalisierung optimal nutzen und die Risiken minimieren können, diskutieren die Wirtschaftsjunioren und die Frauenunion auf ihrer gemeinsamen Veranstaltung „Meine Gemeinde: sicher digital“, die am Montag, 17. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr in den Räumlichkeiten des IHK Bildungszentrums in Aalen stattfinden wird.

Aus der kommunalen Praxis berichten die Ostalb-Bürgermeisterinnen Marita Funk (Stadt Lorch) und Andrea Schnele (Stadt Lauchheim). Zudem werden Sandra Jörg (CEO IT-Startup Blackpin) und Marcel Hoffmann (AAntiSpy) das Thema Datensicherheit und Datenschutz aus technischer Perspektive beleuchten.