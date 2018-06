Erdoğan-Sieg überrascht Aalener

Viel Vergnügen beim Lesen. Dieser Inhalt steht normalerweise nur unseren Abonnenten zur Verfügung, für Sie ist er frei. Jetzt lesen

Überrascht reagieren viele Aalener auf den Sieg von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag in der Türkei. Sie glaubten an einen zweiten Wahlgang und eine Chance für die Opposition. Nun müsse man nach vorne schauen, „um die demokratischen Kräfte zu unterstützen“.

Er ist Staats- und Regierungschef zugleich. Er kann Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist seit Sonntag der mächtigste Mann der Türkei. Noch bis zuletzt hofften viele Türken in Aalens Partnerstadt Antakya / Hatay auf einen zweiten Wahlgang und damit auf eine Chance für die Opposition – vergeblich. Erdoğan erreichte 52,55 Prozent. Das überrascht auch einige Aalener, wie Vecdi Yesra Temizkan. „Ich habe mit einem zweiten Wahlgang gerechnet“, sagt der Vorsitzende des Kultur Clubs Antakya-Aalen. Nun müsse man die Wahl akzeptieren.

Antakya / Hatay mit deutlich knapperem Ergebnis

Überrascht ist auch Roland Hamm: „Ich habe nicht geglaubt, dass er es im ersten Wahlgang schafft, wobei ich nicht beurteilen kann, an welcher Stelle Manipulationen stattgefunden haben“, sagt der Antakya-Kenner, zumal das Wahlergebnis in Aalens Partnerstadt und auch in der Provinz Hatay deutlich knapper ausfiel als in der restlichen Türkei. In Hatay stimmten 48,54 Prozent für Erdoğan, Muharrem Ince von der sozialdemokratischen CHP erreichte 42,76 Prozent – siehe Grafik. Noch knapper wäre es gewesen, „wenn es in der Vergangenheit nicht einen organisierten Zuzug von Konservativen nach Hatay gegeben hätte“, sagt Hamm.

Eben sie haben einen großen Anteil am Abschneiden Erdoğans und dessen islamisch-konservativer AKP, die landesweit auf rund 52,6 Prozent kam. „Ich bin erstaunt über das Ergebnis“, sagt auch die Aalener Dolmetscherin Nihal Büyükasik. Denn CHP-Kandidat Ince habe in den vergangenen Tagen „so wahnsinnig viele Anhänger zusammengetrommelt“. Doch sein Wahlkampf konzentrierte sich zwangsläufig auf die drei Tage vor der Präsidentschaftswahl, an denen die Opposition für sich im staatlichen Fernsehen werben durfte, HDP-Kandidat Selahattin Demirtas musste gar Wahlkampf aus dem Gefängnis führen – „eine undenkbare Situation und mit einem demokratischen Wahlkampf nicht vergleichbar“, kommentiert Hamm.

Warum gerade so viele Türken in Deutschland Erdoğan ihre Stimme gaben – hierzulande kam er auf 65,7 Prozent – kann Nihal Büyükasik nicht nachvollziehen. „Die Menschen hier wissen doch den föderalen Staat zu schätzen, wie kann man dann für Erdoğans Präsidialsystem sein?“, fragt die Dolmetscherin. Ein Grund dafür könnten Fehler der vergangenen deutschen Integrationspolitik sein, glaubt Roland Hamm: „Ich habe viele Menschen erlebt, die sich hier nicht respektiert und akzeptiert gefühlt haben. In Erdoğan haben sie jemanden, zu dem sie aufblicken, mit dem sie sich identifizieren können.“

Cemil Sahin, Vorsitzender der Aalener Ditib-Moschee hat seine Stimme im Stuttgarter Konsulat abgegeben. Er mache von seinem Wahlrecht Gebrauch, weil er sich das Beste für sein Heimatland wünsche. „Man will ja nicht, dass eine Partei an die Macht kommt, die etwas Schlechtes für die Türkei bedeutet.“ Man sei durch die Wurzeln gebunden, wenn die Verwandtschaft dort wohne und man jedes Jahr dahin reise. „Die Bindung ist da.“ Was das Wahlergebnis für die Türkei bedeute? „Ich hoffe doch mal, etwas Gutes.“ Das hoffe schließlich jeder Wähler, egal welche Partei man gewählt habe. Er wünsche dem Land in Zukunft vor allem Ruhe und Frieden. Die Aalener Fatih-Moschee wollte sich zu den Wahlen nicht äußern. Für Mithat Basaran, den Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde Aalen ist unverständlich, wie Menschen mit einem türkischen Pass in Deutschland leben und trotzdem die Politik in der Türkei mitbestimmen können. „Das geht doch nicht.“ Allerdings spiele die deutsche Gesetzgebung den türkischen Politikern in die Hände: „Menschen wollen mitbestimmen.“ Man sollte den Türken, die in Deutschland leben, ein Mitbestimmungsrecht bei den Kommunalwahlen zugestehen, findet Basaran. Erselbst hat keinen türkischen Pass mehr und demnach auch nicht gewählt. Gewünscht hätte er sich für das Land seines Herzens aber einen Wechsel – nach 16 Jahren Erdogan-Poitik. Aber: „Man muss sich mit dem Ergebnis abfinden. So haben die Leute gewählt.“

„Die Partnerschaft muss weitergeführt werden“

Nun stellt sich die Frage: Wie geht es nun weiter? Ist die Präsidentschaftswahl ein Gradmesser für die OB-Wahl, bei der sich Antakyas Oberbürgermeister Lütfü Savas im kommenden Jahr behaupten muss? Für Hamm ist das ein offener Punkt. Bereits bei der letzten Kommunalwahl habe es eine Mehrheit für die AKP gegeben, an eine Trendwende für die CHP glaubt der Aalener deshalb nicht, „aber ich hoffe auf eine knappe Mehrheit für Savas“.

Und vor allem: Welche Auswirkungen wird der Sieg Erdoğans und die Einführung seines Präsidialsystems auf die Städtepartnerschaft zwischen Aalen und Antakya / Hatay haben? „Ich hoffe, dass es keine Auswirkungen haben wird“, sagt Büyükasik. Auch Hamm ist eine Botschaft wichtig: Unabhängig politischer Mehrheitsverschiebungen „muss die Partnerschaft weitergeführt werden, um dadurch die demokratischen Kräfte zu unterstützen.“ Nun müsse man positiv nach vorne schauen, sagt Vecdi Yesra Temizkan vom Kultur Club, der nicht glaubt, dass die Präsidentschaftswahl Einfluss auf die Partnerschaft zwischen Aalen und Antakya haben wird: „Es bleibt wie früher – wir bleiben gute Freunde.“