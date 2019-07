Er hat im Beruf Maßstäbe gesetzt

„Menschen wie Sie braucht unsere Gesellschaft, Menschen, die sich uneigennützig für die Allgemeinheit einsetzen und dies als eine Selbstverständlichkeit ansehen.“ Mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Dienstagabend bei einer Feier im Aalener Rathaus die Verdienste von Obergerichtsvollzieher Erwin Motzke aus Hofherrnweiler gewürdigt und ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht.

Motzke habe sich insbesondere im Gerichtsvollzieherbund über 20 Jahre lang sehr engagiert und dabei die positive Prägung des Berufsbildes und die Nachwuchsgewinnung in den Vordergrund gestellt. Bei seiner Tätigkeit als Gerichtsvollzieher habe er stets Respekt vor den Menschen und Fingerspitzengefühl walten lassen, unterstrich Rentschler.

Eine weitere Laudatio hielt der Präsident des Landgerichts Ellwangen, Friedrich Unkel. Er erinnerte daran, dass Motzke 1993 zunächst Obmann des Sprengels Ellwangen gewesen und 1996 zum ehrenamtlichen Vorsitzenden des Württembergischen Gerichtsvollzieherbundes gewählt worden sei. „Sie haben Maßstäbe gesetzt und kennen alle Facetten des Geschäfts“, betonte Unkel. Motzke zeichne diplomatisches Geschick, Elan und Ausdauer aus. Auch sei es ihm zu verdanken, dass die Nachwuchsgewinnung forciert worden sei. Als weiteren „Meilenstein“, an dem Motzke maßgebend mitgewirkt habe, bezeichnete Unkel die Einführung des Studiengangs für Gerichtsvollzieher an der Hochschule für Rechtspflege in Schwetzingen. Dieses baden-württembergische Modell sei ein Vorbild für ganz Deutschland. In seiner beruflichen Tätigkeit als Gerichtsvollzieher habe sich Motzke stets von Menschlichkeit leiten lassen.

„Demut und Dankbarkeit bestimmen heute meine Gefühlslage“, sagte der Geehrte. Er sei dankbar, dass er während seiner langen Tätigkeit ohne größere Blessuren geblieben sei und dass sein ehrenamtliches Engagement eine so große Anerkennung gefunden habe. Die hohe Auszeichnung gelte nicht nur ihm, sondern sei Ausdruck einer guten Teamarbeit. Ein weiterer Dank galt seiner Familie, allen voran seiner Frau Edeltraud. Die Feier wurde von der Lucky Jazz Band mit Karin Ott, Gerhard Ott, Nico Jörg und Bernd Jörg umrahmt.