Die Aktion Hoffnung sowie ein Bündnis von kirchlichen und nicht-kirchlichen Organisationen veranstalten im März eine entwicklungspolitische Gesprächsreihe. An drei Abenden wird in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd unter dem Motto „Die Welt FairBessern – aber wie?“ diskutiert.

Unter den Rednern: Verkehrsminister Winfried Hermann, der zusammen mit Brigitte Dahlbender (BUND) und Udo Lambrecht (IFEU-Institut Heidelberg) am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr im Aalener Rathaus über saubere Mobilität spricht. Weiter geht es am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr im Ellwanger Jeningenheim unter anderem mit David Cortez (Forscher aus Ecuador über den Ansatz „buen vivir“), Manuela Gaßner (Blog „Einfach zero waste leben“) und Kapuzinerbruder Niklaus Kuster mit ihrem Thema „Gut leben – anders leben – aber wie?“. Dazu gibt es Infostände für Leute, die sich in der Region engagieren möchten. Zum Abschluss am Donnerstag, 22. März, dreht es sich um 19.30 Uhr in der Aula von Sankt Josef in Schwäbisch Gmünd in einem Filmgespräch um „Die Schattenseiten der Textilproduktion“. Mit dabei: Christiane Schnura (Kampagne Saubere Kleidung) und Anton Vaas (Aktion Hoffnung).