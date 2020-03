Entwicklung sorgt für Optimismus

Nach der schwierigen Saison 2018/19 und dem Abstieg aus der Landesliga hat sich der Bereich Frauenfußball des FC Ellwangen neu aufgestellt. Mit Saisonbeginn übernahm Wulf Saur das Amt des Trainers Frauen I. Markus Buchstab hat das Traineramt bei den Frauen II inne und wird weiterhin von Hans Schillerwein unterstützt.

Saur hatte vor der Regionenligasaison 2019/2020 die Zielsetzung ausgegeben: „Nach dem Abstieg aus der Landesliga und dem Verlust von Leistungsträgerinnen, gilt es eine Mannschaft zu formen, die motiviert ist mehr Spiele in der Regionenliga zu gewinnen als zu verlieren. Ein weiteres Ziel ist es die vielen talentierten Jugendspielerinnen in die beiden aktiven Mannschaften zu integrieren und persönlich weiter zu entwickeln.“ Die sehr junge Mannschaft (Altersdurchschnitt 18,7 Jahre) konnte diese Zielsetzung in der Vorrunde weitestgehend erfüllen und belegt mit 16 Punkten den fünften Platz in der Regionenliga III. Für die Rückrunde bestehen insofern noch gute Chancen nach vorne, aber ebenso Risiken nach unten. Die Entwicklung der Mannschaft und insbesondere der jungen Spielerinnen in der Vorrunde lassen Saur aber optimistisch in die Rückrunde blicken. In dieser muss die erste Mannschaft auf ihre Spielführerin Isabell Felber (Auslandsaufenthalt) verzichten, jedoch hofft man darauf, dass verletzte Spielerinnen (Emma Krebs, Hanna Geiger, Michelle Schäfer und Amelie Mühlbäck) in das Mannschaftstraining zurückkehren können. Weitere Mannschaftsverstärkungen sind herzlich willkommen, insbesondere erfahrene Spielerinnen könnten für die Führung dieser jungen Mannschaft hilfreich sein. Beide Mannschaften trainieren Mittwochs (Allwetterplatz) und Freitags (Kunstrasen bei der LEA) jeweils um 19 Uhr. Kontakt: Trainer Wulf Saur, 0173 9535740 oder www.fce1913.de.

Bewährt hat sich das gemeinsame Training der Frauen I und II, das sowohl zur guten Stimmung in den beiden Teams beiträgt, als auch gute Perspektiven für junge Nachwuchsspielerinnen bietet. So können sich insbesondere in der zweiten Mannschaft talentierte Spielerinnen aus der B-Jugend ohne Druck für höhere Aufgaben anbieten. Möglichst viele Siege in der Bezirksliga werden natürlich angestrebt, sind aber nicht das alles bestimmende Ziel. Da das Trainerteam mit Saur, Buchstab und Schillerwein hervorragend harmoniert und entsprechend ihre Trainingspläne abstimmt, bietet der FC Ellwangen bei den Frauen hervorragende Rahmenbedingungen, um junge und motivierte Spielerinnen an die erste Mannschaft heranzuführen.

Denn auch wenn die B-Juniorinnen des FCE in der höchsten baden-württembergischen Liga, der Oberliga spielen, bedeutet der Sprung in die Aktive-Mannschaft trotzdem einen nicht zu unterschätzende Herausforderung. Die erste Mannschaft startet am Sonntag um 11 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei der TSF Ludwigsfeld in die Rückrunde. Die zweite Mannschaft startet am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim TSV Hüttlingen.