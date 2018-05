Die Aalener Agendagruppe „Eine Welt“ hat viele Mitglieder mit eigenen interessanten Projekten. In einer Reihe werden diese in Zusammenarbeit mit dem Umwelthaus in der VHS vorgestellt. Am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr informiert Fritz Hägele vom Freundeskreis indische Mission Aalen im Paul-Ulmschneider-Saal im Torhaus über „Entwicklung durch Bildung und Ausbildung“. Der Besuch dieser Veranstaltung ist kostenlos.