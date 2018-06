Durch das 0:0-Unentschieden der Sportfreunde Dorfmerkingen beim VfL Sindelfingen und den Last Minute Sieg des TSV Ilshofen (2:1-Sieg in Schwäbisch Hall) ist nun auch rein theoretisch der Aufstiegs-Relegationsplatz in der Fußball-Verbandsliga nicht mehr möglich. Durch die gleichzeitige Niederlage des FSV Hollenbach haben sich die Sportfreunde jedoch auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben.

Das Team wollte Trainer Helmut Dietterle an seinem 67. Geburtstag unbedingt einen Sieg präsentierten. Doch um es vorweg zu nehmen: Wie bereits im Spiel vom vergangenen Wochenende bei der Heimniederlage (1:2 gegen Neckarrems) wirkten die Sportfreunde optisch überlegen, hatten mehr Ballbesitz ohne sich jedoch klare Torchancen zu erspielen. Anders dagegen die Gastgeber, die ein ums andere mal gefährlich vor Keeper Christian Zech auftauchten, doch der mit Abstand Beste an diesem Tag, ließ über 90 Minuten absolut nichts anbrennen und rettete seinem Team einen Punkt.

„Nach vorne haben wir zu wenig Durchschlagskraft gezeigt und hatten somit Glück, dass Christian Zech letztendlich uns einen Punkt gerettet hat. Die Enttäuschung ist natürlich groß über einen dritten Tabellenplatz, nachdem wir nach der Vorrunde so glänzend dagestanden sind. Doch am kommenden Samstag wollen wir den dritten Platz durch einen Heimsieg über Calcio Echterdingen verteidigen, der trotz aller Nackenschläge für einen Aufsteiger mehr als beachtlich ist“, erklärte Dietterle.

In der Anfangsphase wog die Partie hin und her und bereits nach zehn Zeigerumdrehungen tiefes Durchatmen im Dorfmerkinger Lager, als ein schnell vorgetragener Konter das Leder zum Sindelfinger Peres kam, dieser Dorfmerkingens Keeper Zech umkurvte und Michael Schiele das Leder von der Linie kratzte. Danach waren es die Sportfreunde, die die Sindelfinger Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten und so auch in der 24. Minute als Benjamin Schiele nur durch Foulspiel gebremst werden konnte.

Den von Carl Murphy getretenen Freistoß parierte Sindelfingens Keeper glänzend. Bis zur Pause waren es dann die Schützlinge von Dietterle, die hätten in Führung gehen können. Nach der Pause dann Glück für die Sportfreunde, als nach Ballverlust plötzlich der quirlige Mohr alleine auf Zech zulief, doch dieser glänzend parierte. Bis zur 70. Minute waren es dann wieder die Sportfreunde, die das Geschehen bestimmten und unbedingt den Sieg wollten. Doch zuerst vergab Brenner, nachdem ihm das Leder nach einer Ecke vor die Füße fiel und danach war es Benjamin Schiele, der am Sindelfinger Pfosten scheiterte. Die Schlussphase gehörte dem Gast, nachdem die Sportfreunde, entweder alles oder nichts agierten und so Glück hatten, als Alemann und Mijic in Zech ihren Meister fanden. Die Enttäuschung war nach Spielende allen anzumerken. (jsc)