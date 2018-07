Entschlossen: Handel dauerhaft verhindern

Ziel der Stadt sei es, einen Verkauf auf dem Ostertag-Gelände an der Ulmer Straße langfristig auszuschließen. Das sagt Baubürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler im Hinblick darauf, dass die im Oktober 2009 vom Gemeinderat für das Areal erlassene Veränderungssperre in diesem Oktober ausläuft. Bis dahin muss die Stadt endgültig entscheiden, was nach ihren Vorstellungen aus dem Gelände einmal werden soll.

Nichts geworden jedenfalls ist bislang aus der Absicht des Gebrauchtwarenhandels Preisfuchs, dort gebrauchte Möbel und Waschmaschinen zu verkaufen. Man nutze das Ostertag-Gebäude als Lager, etwas anderes bleibe ja nicht übrig, sagt Geschäftsführerin Michaela Kelnberger, die wegen der Veränderungssperre juristisch gegen die Stadt ins Feld gezogen ist. Ob die rechtliche Auseinandersetzung bis zum Auslauf der Veränderungssperre in einigen Monaten allerdings noch zu einem Ergebnis führt, vermag sie derzeit nicht zu sagen. „Ich hoffe es“, sagt sie. Die Stadt wollte den Preisfuchs vor allem deshalb verhindern, weil sie einen Verkauf an dieser Stelle als Konkurrenz zur Innenstadt sieht.

„Wir müssen das Baurecht bis zum Herbst weiterentwickeln“, sagt Heim-Wenzler und erinnert an den bereits vor ein paar Jahren gefassten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, der nicht nur das Ostertag-Gelände, sondern das gesamte Areal dort einschließlich des Proviantamt-Bereichs bis hin zum Kocher umfassen soll. Diesen Bebauungsplan müsse man bis Oktober nun „wasserdicht machen“. Ziel dabei sei es nicht nur, langfristig einen Verkauf auf dem Ostertag-Gelände auszuschließen, sondern die Betriebe im Gesamtbereich in ihrem Bestand zu sichern und auch die Voraussetzungen und Bedingungen für mögliche Erweiterungen zu schaffen beziehungsweise festzulegen. Als Beispiel nennt Heim-Wenzler die Firma Seydelmann. Der Bestandsschutz der Unternehmen werde durch einen solchen Bebauungsplan nicht tangiert.

Kelnberger hatte vor einigen Wochen von einem weiteren möglichen Rechtsstreit mit der Stadt wegen einer auf dem Dach des Ostertag-Gebäudes geplanten Solaranlage gesprochen (wir berichteten). Die hätte, so sagt sie jetzt, ein Solarunternehmen errichten wollen, von dem sie allerdings nichts mehr dazu gehört habe. Heim-Wenzler macht deutlich, dass zunächst jede Maßnahme auf dem Areal unter die geltende Veränderungssperre falle. Manche Beurteilungen dabei seien im Einzelfall, so räumt sie ein, baurechtlich allerdings sehr schwierig.