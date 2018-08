Die Ostalb Horse Tour besteht inzwischen seit 2004. Beim Springturnier am vergangenen Wochenende in Rindelbach fand die zweite Etappe dieser Springserie statt. Erstmals war die Ostalb Horse Tour zu Gast beim Springturnier in Rindelbach. Die zweite Etappe der beliebten Springserie stand auf dem Programm.

Am Start waren sechsTeams, die alle um den begehrten Platz auf dem Siegertreppchen kämpften. Den Anfang machten die Reiter, die in der Kategorie L starteten, dann folgten die Reiter der Kategorie M.

Aus jedem Team mussten je zwei Reiter über die Hindernisse der betreffenden Kategorie springen. Vor dem Springen wurden die Teams dem Publikum mit der passenden Teammusik vorgestellt. Nach dem ersten Umlauf waren die Teams Autohaus Funk, Reitport Blank und Essingen als einzige fehlerfrei.

Der zweite Umlauf wurde nun spannend: Behielten die Reiter die Nerven und blieben auch im zweiten Umlauf fehlerfrei? Beim Team Autohaus Funk ging die Rechnung auf, sie blieben als einziges Team fehlerfrei. Sarah Pfeifer auf Cash vom Team Reitsport Blank hatte einen Abwurf und auch bei Maren Brendle auf Goviana vom Team Essingen fiel eine Stange.

Nun musste die Zeit entscheiden. Zweite wurde das Team Reitsport Blank, auf Platz drei kam das Team Ipf- und Jagstzeitung (im zweiten Umlauf waren beide Reiter fehlerfrei, nur der Fehler aus dem ersten Umlauf zählte) und Team Essingen kam auf Platz vier. Platz fünf ging an das Team Köder+Partner Nürnberger Versicherung und Platz sechs an das Team der Kreissparkasse Ostalb.

Das Publikum war begeistert vom Springen, jede Nullrunde wurde mit viel Beifall belohnt. Nach diesem harten Kampf sieht der Zwischenendstand so aus: 1. Team Reitsport Blank mit 18 Punkten, 2. Team Autohaus Funk mit 17 Punkten, 3. Team Ipf- und Jagstzeitung mit 15 Punkten 4. Team Köder+Partner Nürnberger Versicherung mit 11 Punkten 4. Team Essingen mit 11 Punkten 6. Team Kreissparkasse Ostalb mit acht Punkten Die Entscheidung fällt erst am 15. und 16. September in Essingen.