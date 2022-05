Entscheidung gefallen: 1. FC Heidenheim und Oliver Hüsing gehen getrennte Wege

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim und Oliver Hüsing werden ab sofort getrennte Wege gehen. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger hat das Angebot des FCH zur Verlängerung seines zum 30. Juni auslaufenden Vertrages nicht angenommen.

FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald: „Leider konnten wir uns mit ‚Hüse‘ aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf eine Vertragsverlängerung beim FCH einigen. Als sportlichen Leistungsträger und Führungspersönlichkeit unserer Mannschaft hätten wir ihn sehr gerne auch in Zukunft bei uns behalten. Letztlich gehören solche Entscheidungen zum Profifußball bekanntermaßen dazu. Wir respektieren ‚Hüses‘ Entschluss deshalb natürlich, bedanken uns für seine Leistungen beim FCH und wünschen ihm für seine sportliche sowie private Zukunft alles Gute!“

„Ich habe mir diese Entscheidung bis zuletzt keinesfalls leicht gemacht, weil hinter mir in Heidenheim drei tolle und erfolgreiche Jahre bei einem besonderen Zweitligisten liegen. Ich bin dankbar für diese Zeit beim FCH und wünsche der Mannschaft, dem Verein und den Fans nur das Beste für die Zukunft“, so der Abwehrspieler.

Vor drei Jahren war Hüsing von Hansa Rostock, damals noch Drittligist, an die Brenz gewechselt. Beim FCH lief der gebürtige Bührener insgesamt in 80 Pflichtspielen auf, in denen er viermal traf und zwei weitere Tore vorbereitete. In der vergangenen Zweitliga-Saison 2021/2022 war Hüsing, neben Norman Theuerkauf, Stellvertreter von FCH Kapitän Patrick Mainka.