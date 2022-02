Entschärfung: Straßen gesperrt, Busse fallen aus

Die geplante Entschärfung einer mutmaßlichen Fliegerbombe am Tannenwäldle am Samstag, 5. März erfordert für das betroffene Evakuierungsgebiet verschiedene Verkehrsregelungen, Sperrungen und Umleitungen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. An diesem Tag werden alle Straßen, Wege und Plätze, die unmittelbar ins Evakuierungsgebiet münden, ab 8 Uhr sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Auch die Durchfahrt durch die Ziegelstraße muss gesperrt werden. Daher wird für den Verkehr in und aus Fahrtrichtung Waldhausen eine Umleitung über die Alte Heidenheimer Straße, die Hegelstraße und die Kantstraße in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Die OVA-Linie 83 (Röthardt) entfällt am Samstag, 5. März komplett, die Linie 81 (Heide) verkehrt nur bis 8 Uhr. Die OVA-Linie 71 (Grauleshof) wird über die Hegelstraße aufrechterhalten, allerdings werden dort die Haltestellen „Musikschule“, „Hardtstraße“, „Schellingstraße“, „Obere Hegelstraße“ und in der Ziegelstraße die Haltestellen „Ziegelstraße“, „Gesundheitsamt“ und „Straubmüller“ nicht bedient.

Die Firma Beck und Schubert verkehrt ebenso über die Hegelstraße und bedient deshalb die Haltestellen „Straubmüller“, „Gesundheitsamt“ und „Gasthof Graules-hof“ (stadteinwärts) in der Ziegelstraße nicht. Auf Höhe des Gasthauses Grauleshof wird deshalb eine Ersatzhaltestelle stadteinwärts eingerichtet.

Alle Verkehrsteilnehmenden sowie alle Bürgerinnen und Bürger werden von der Stadt dringend gebeten, diese Sperrungen aus Sicherheitsgründen zu beachten und einzuhalten.