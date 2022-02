Entschärfung der Fliegerbombe legt auch Verkehr und Produktion lahm

Für die Entschärfung der beim Tannenwäldle im Boden vermuteten Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird eine Evakuierungszone eingerichtet. In diesem Bereich dürfen sich Samstag, 5. März, von 8 Uhr bis zum Abschluss der Entschärfungsarbeiten keine Personen aufhalten, teilt die Stadt Aalen mit. Die Anwohner werden evakuiert. Die Evakuierungszone wurde zusätzlich um einen Gefährdungsbereich ergänzt, in dem sich Personen ab 11 Uhr nicht aufhalten dürfen. Die Betroffenen sollen möglichst ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Ein Plan, auf dem die betroffenen Bereiche ersichtlich sind sowie eine Liste mit allen betroffenen Straßen und Hausnummern ist unter www.aalen.de zu finden.

Das Betretungs- und Aufenthaltsverbot in der Evakuierungszone dient dem Schutz der betroffenen Anwohnerschaft, falls es zu einer Detonation kommen sollte. Das Verbot gilt am 5. März ab 8 Uhr auch für Post- und Lieferdienste sowie für Garten-, Landschafts- und Handwerksbetriebe und Reinigungsdienste. Alle Straßen und Wege sind für den Verkehr, für Radfahrer, Fußgängern und den Busverkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Auch die Unternehmen in der Evakuierungszone müssen die Produktion oder anderweitige Belegungen ihrer Betriebsräume am Evakuierungstag einstellen.

Die Stadtverwaltung wird die Einhaltung des Betretungs- und Aufenthaltsverbots kontrollieren. Notfalls wird der Polizeivollzugsdienst Zwangsmaßnahmen ergreifen. Mit mehreren „Räumtrupps“ werden die betroffenen Straßenzüge und Gebäude überprüft, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr nach 8 Uhr dort aufhält. Zudem wird per Lautsprecherdurchsage auf das Betretungs- und Aufenthaltsverbot hingewiesen.

In Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wird mit dem Ende der Evakuierung spätestens in den Abendstunden gerechnet. Die Stadtverwaltung wird über ihren Internetauftritt und Facebook-Kanal über den aktuellen Stand informieren und auch das Ende der Evakuierung bekanntgeben. Zudem erfolgen Lautsprecherdurchsagen, sobald die Entschärfung abgeschlossen ist. Da das Betreten der Evakuierungszone untersagt ist, weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass dringend benötigte Medikamente, Baby- oder Spezialnahrung sowie alle Dinge des persönlichen Bedarfs mitgenommen werden müssen und die Versorgung von Haustieren sichergestellt sein muss.