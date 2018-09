Enten verstecken sich an Tankstelle vor dem Fuchs - Polizei „rettet“ sie

Vier Warzenenten haben der Polizei in Aalen am Sonntagabend einen tierischen Einsatz beschert. Wie die Beamten am Montag mitteilten, haben sich die Tiere in Oberalfingen in eine Tankstelle geflüchtet und es sich dort gemütlich gemacht.

Hintergrund war eine für die Enten nicht ganz ungefährliche Flucht vor einem Fuchs, der laut der Polizei in ihre Behausung eingedrungen war und einen Artgenossen ums Leben gebracht hatte.

#Warzenenten mussten am Sonntagabend vor einem #Fuchs fliehen. Dieser war in ihre Behausung bei #Aalen eingedrungen und hatte einen Artgenossen gerissen. Die Enten flüchteten auf das Gelände einer Tankstelle. Wir halfen den Tieren aus der Patsche.PM: https://t.co/eiDapffBZB pic.twitter.com/E5pbawKLzF— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) 24. September 2018

Die Enten folgten instinktiv ihrem Fluchtreflex und suchten Schutz in der Tankstelle. Vermutlich in der Hoffnung, dass der Fuchs die Tankstelle nicht aufsuchen wird, machten es sich die Entchen gegen 21 Uhr zwischen den Zapfsäulen gemütlich.

Über eine von der Polizei durchgeführte "Nachbarschaftsbefragung" wurde bekannt, wohin die Warzenenten gehören. Der Besitzer fing die Ausreißer wieder ein und nahm sie mit nach Hause.