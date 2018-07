Entdeckerkurs Eis im explorhino

Abkühlung gefällig? Passend zur aktuellen Hitze bietet das explorhino seinen neuen Entdeckerkurs „Eis herstellen wie bei den alten Römern“ für die gesamte Sommerferienzeit an. Das hat die Hochschule Aalen mitgeteilt. Dazu finden in der Ferienzeit wechselnde Mitmachaktionen statt. Die erste Aktion beginnt am Dienstag, 31.Juli, mit „Achtung, Seifenblasen!“ auf dem Museumsvorplatz. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. In den Sommerferien ist das Museum von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen unter www.explorhino.de und der Telefonnummer 07361 / 5761800.