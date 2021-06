England gegen Deutschland: Für den VfR-Trainer ist „alles offen“

Dass der Veitsburghang nun von Donnerstag bis Samstag jeweils zwischen 18 und 6 Uhr wegen ausufernder, alkoholintensiver Partys und Krawalle gesperrt ist, wirkt sich auch auf die Veitsburg-Gastronomie aus. Einerseits genossen Gäste am vergangenen Wochenende, dass sie nicht mehr aus allen Richtungen lautstark mit Musik beschallt wurden.

„Es ist jetzt lange nicht mehr so laut und so krass mit der Vermüllung – die Lage am Serpentinenweg hat sich gewaltig entspannt“, sagt Veitsburgwirt Christian Ott.