Für zwei Tischtennis-Damen-Mannschaften des TSV Untergröningen gab es Siege – die Jungen verloren.

Damen Verbandsliga:

TSV Untergrönigen - TTC Gnadental 8:5.

Die Siegesserie des TSV Untergröningen in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen geht weiter. In einem emotionalen Lokalderby drehen die TSVlerinnen einen zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand am Ende in einen 8:5-Erfolgen. In der Rückrunde weiter ohne Niederlage setzt sich das Quartett des TSV Untergröningen auf Platz zwei in der Tabelle.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt die enge Situation an der Tabellenspitze. Untergröningen mit 18:8-Punkte auf Platz zwei hinter den punktgleichen Damen aus Neckarsulm. Dahinter auf Platz drei der TTC Lützenhardt, der mit 17:7-Punkten ein Spiel weniger ausgetragen und einen Minuspunkt weniger auf seinem Konto stehen hat. Zwei spielfreie Wochenenden liegen nun vor dem TSV-Quartett ehe es dann am Samstag 16. März um 16 Uhr zuhause gegen den SV Amtzell wieder an die Tische geht.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Nina Feil/Laura Henninger (1), Amelie Fischer/Miriam Kuhnle (1); Einzel: Amelie Fischer (2), Nina Feil (1), Miriam Kuhnle (1), Laura Henninger (2).

Damen Landesklasse:

SC Berg - TSV Untergröningen III 3:8.

Untergröningen III war auch im Auswärtsspiel gegen den SC Berg nicht zu stoppen und bleibt nach dem dritten Sieg in Folge in der Rückrunde der Tischtennis-Landesklasse ungeschlagen. Gegen die Gastgeberinnen vom SC Berg gelang ein 8:3-Erfolg – auch dank wieder zwei Doppelerfolgen zu Beginn der Partie.

Nach dem Erfolg gegen Berg bleiben die Kochertälerinnen mit 17:5-Punkten auf Platz drei in der Tabelle. Am kommenden Wochenende (Sonntag 3. März, 10 Uhr) steht das Bezirksderby beim SC Unterschneidheim auf dem Programm.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Corinna Engel/Andrea Feil (1), Lea Elzner/Carola Mangold (1); Einzel: Corinna Engel (3), Lea Elzner (1), Carola Mangold (1), Andrea Feil (1).

Jungen Landesklasse:

TSF Ludwigsfeld - TSV Untergröningen 6:1.

In der Jungen-Landesklasse verliert der TSV Untergröningen das Spitzenspiel bei der TSG Ludwigsfeld deutlich mit 1:6. Nach dieser Niederlage verabschiedet sich der TSV aus dem Rennen um die Meisterschaft in der Jungen-Landesklasse.

Mit 19:7-Punkten rangieren die Kochertäler auf Platz zwei in der Landesklasse, klar hinter der TSG Ludwigsfeld (19:3) und vor dem SC Staig (16:6) welcher allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat. Am kommenden Wochenende haben die Untergröninger spielfrei, ehe es am Samstag, 9. März um 11 Uhr zuhause gegen den TTC Witzighausen geht.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Fabian Prochaska/Cristina Krauss, Felix Müller/Anja Reiner (1); Einzel: Fabian Prochaska, Felix Müller, Cristina Krauss, Anja Reiner.