Engagierter Auftritt endet mit einer Niederlage

Am vergangenen Sonntag haben die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen ihr erstes Pflichtspiel der neuen Württembergliga-Saison absolviert. Vor heimischer Kulisse lieferten sie sich einen offenen Schlagabtausch gegen den TV Reichenbach, in dem sie am Ende das Nachsehen hatten. Trotz eines engagierten Auftritts mussten sie sich aufgrund eigener Unzulänglichkeiten mit 22:28 geschlagen geben.

Mit Reichenbach kam gleich zu Beginn der Saison der Drittplatzierte der vergangenen Runde. Somit war klar, dass es eine hart umkämpfte Partie werden würde, zumal den SG2H-Damen die raue Spielweise der Gäste noch aus dem erst kürzlich absolvierten Turnier in Heiningen präsent war. Dort gelang es den Hofen/Hüttlingerinnen, die Reichenbacherinnen im Finale zu besiegen. Gerd Mühlberger stimmte sein Team daher bereits im Vorfeld auf ein kampfbetontes Spiel ein. Krankheitsbedingt konnte die dynamische Außenspielerin Simone Bieg nicht aktiv in die Partie eingreifen. Dennoch wollten sich die Damen um Mühlberger für die Strapazen der Vorbereitung belohnen und den Zuschauern ihre veränderte Spielweise demonstrieren.

Schlechter Start

Zu Beginn der Partie war davon allerdings wenig zu sehen. Die SG2H brauchte lange, um in das Spiel zu finden. Ganz anders die Reichenbacherinnen, die von Anpfiff an hellwach waren und die Fehler der Heimmannschaft gnadenlos bestraften.

Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe die SG2H bei einem Sechs-Tore-Rückstand endlich aufwachte (6:12). Die Abwehr stand nun kompakter und auch das Angriffsspiel überzeugte zunehmend. Binnen sieben Minuten gelang es den Rückstand auf nur noch zwei Tore zu minimieren (11:13). Doch anstatt diese Euphorie bis zum Halbzeitpfiff weiterzutragen, schlichen sich erneut Fehler ein. Bis zur Halbzeit lagen die SG2H-Damen dann wiederholt mit vier Toren hinten (12:16).

Für die zweiten 30 Minuten verlangte Mühlberger von seinen Damen eine leidenschaftliche aber dennoch diszipliniertere Aufholjagd. Genau diese Vorgabe versuchten die Hofen/Hüttlingerinnen in die Tat umzusetzen. Die Zuschauer in der gut besuchten Limeshalle sahen nun eine kämpfende SG2H, die das Spiel noch keinesfalls verloren gegeben hatte. Immer wieder versuchten die Hofen/Hüttlingerinnen, durch schnelles Umschaltspiel einfache Tore zu erzielen.

Ebenso konnten sie sich im Positionsangriff schöne Torchancen herausspielen. Es gelang ihnen in der zweiten Hälfte wiederholt, auf zwei Tore ranzukommen (17:19). Allerdings unterliefen ihnen in diesen Phasen sowohl in der Abwehr als auch im Angriff abermals Fehler, so dass sich die Gäste aus Reichenbach immer wieder absetzen konnten (20:25). Mühlberger versuchte alles, um die drohende Niederlage doch noch abzuwenden, allerdings war der Siegeswille der Reichenbacherinnen an diesem Tag einfach größer.

Die SG2H ließ zu viele Torchancen liegen und hatten am Ende auch in der Abwehr nicht mehr viel entgegenzusetzen. Die Gäste aus Reichenbach gingen daher verdient mit 28:22 als Siegerinnen vom Platz. Für die SG2H-Damen gilt es, mehr Konstanz ins Spiel zu bekommen und von Anfang an hellwach zu sein, um gar nicht erst einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.