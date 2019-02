Eng umkämpfter Jubiläumsauftakt für Ellwangen

Mit einem Derbysieg (3:1 – 21:25, 25:17, 25:19, 29:27) gegen die SG Mads Ostalb II und einer 1:3-Niederlage (19:25, 25:27, 25:19, 20:25) im Spiel gegen Tabellenführer TV Hausen haben sich die Landesliga-Volleyballer des TSV Ellwangen alle Chancen im Aufstiegsrennen gewahrt.

Beginnend mit dem Spitzenspiel gegen den TV Hausen starteten die Virngrundrecken schlecht in die Partie. Hausen setzte voll auf Angriff, wovon die Ellwanger etwas überrascht wurden. Diesen Vorsprung aus dem ersten Satz retten die Gäste ins Ziel. Satz zwei war der Knackpunkt im Spiel. Hin- und her kämpften beide Mannschaften mit langen Ballwechseln. Trainer Jürgen Schwenk ermahnte seine Schützlinge konsequent im Block zu agieren, um die Feldabwehr zu stabilisieren. Die vollbesetzte Tribüne in der Ellwanger Rundsporthalle sah ein hochklassiges Spiel mit dem besseren Ende für Hausen. Endstand des Satzes war ein 25:27 für Mannen aus dem Stuttgarter Norden. Im Weiteren Verlauf der Partie ging zwar der dritte Satz an die Hausherren, jedoch konnte keine weiter Gegenwehr geleistet werden und das Topspiel mit 1:3 an den Tabellenführer.

Das Derby als Pflichtsieg um im Rennen zu bleiben

Sechs Punkte waren die Zielvorgabe für die Volleyballer um Kapitän Winfried Lingel, da im ersten Spiel diese Vorhaben scheiterte, musste man nun gegen die Spielgemeinschaft aus Mutlangen, Aalen, Durlangen und Spraitbach alle Kräfte mobilisieren. Das Vorrundenderby konnten die Ellwanger für sich entscheiden. In Satz eins, zwei und drei konnten beide Mannschaften abwechseln einen kleinen Vorsprung herausspielen und somit stand es 2:1 für Ellwangen.

Ähnlich hitzig wie in der Anfangspartie war der vierte Satz in der Rundsporthalle. Vorangepeitscht von den gut 150 Zuschauern entwickelt sich die Partie zum packenden Derby, das im Voraus erwartet wurde. Ein 29:27 brachte schlussendlich den Virngrundrecken drei Punkte ein und den Anschluss auf den Relegationsplatz. Aufgrund der massiven Patzer des SSV Geißelhardt in der Rückrunde und einem Tie-Break in der Parallelpartie des SV Esslingen gegen den TSV Schmiden sind nun drei Mannschaft, getrennt durch einen Punkt Unterschied, in den nächsten Wochen am Drücker um die vorderen Tabellenplätze. Brisant dabei ist das nächste Heimspiel in zwei Wochen der TSVler – zu Gast eben der SSV Geißelhardt.