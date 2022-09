Energiepreiskrise: TSG unterstützt offenen Brief

Mehr als 550 Vereine in Baden und Württemberg haben sich einem offenen Brief an die Landesregierung angeschlossen, darunter auch die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Sie fordern dringend Entlastung in der Energiepreiskrise.

„Die Energiepreiskrise im organisierten Sport spitzt sich weiter zu, denn konkrete Unterstützungsmaßnahmen sind bislang nicht in Sicht“, heißt es in dem Schreiben. Über 550 Sportvereine aus ganz Baden-Württemberg, darunter auch die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, haben daher in einer mit den drei baden-württembergischen Sportbünden abgestimmten Aktion einen offenen Brief der SV Böblingen mitgezeichnet.

Die Vereine fordern in dem zweiseitigen Schreiben, dass jetzt schon notleidende Vereine schnellstmöglich staatliche Unterstützung erhalten müssen und die Politik zudem Maßnahmen ergreifen müsse, um die Energiepreise wieder auf ein bezahlbares Niveau zu bringen. Ansonsten sei es „nur eine Frage der Zeit, bis der erste Verein zu extremen Maßnahmen greifen und den Betrieb in seinen Anlagen entweder erheblich einschränken oder Hallen und Sportzentren gleich ganz schließen muss – weil Gas und Strom unbezahlbar geworden sind.“

Mit drastischen Beispielen schildern die Vereine, welchen Herausforderungen sie bereits gegenüberstehen. Von einer Vervielfachung der Kosten für Strom und Gas ist in dem Brief die Rede, was besonders Vereine mit eigenen Hallen, Sportzentren oder Bädern vor die Frage stelle, wie man die explodierenden Preise als gemeinnütziger Verein bezahlen soll. Eine massive Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen scheide aus, um die Kostensteigerungen abzufangen. Sie widerspräche dem sozialen Auftrag der Vereine und würde zudem wohl zu einem schmerzhaften Mitgliederverlust führen. Zudem seien ihre finanziellen Reserven durch die schwere Zeit nach den vergangenen beiden Corona-Jahren allmählich aufgebraucht.

Trotzdem hätten die Sportvereine im Land in den vergangenen Jahren viel in sparsame Beleuchtungs-, Heizungs- und Sanitäranlagen investiert. In der aktuellen Situation reichten diese Maßnahmen aber bei weitem nicht aus, um die immensen Kostensteigerungen abzufangen. Bei angekündigten Preisanstiegen von bis zu 800 Prozent würde eine weitere Reduzierung des Strom- oder Gasverbrauchs um 20 bis 30 Prozent die Energieausgaben kaum auf ein bezahlbares Niveau bringen, schreiben die Vereine.

Um einen „kalten Lockdown“ im Sport zu verhindern, brauche es deshalb schnell staatliche Unterstützung. Die unterzeichnenden Vereine fordern für sich ein, dass die Zusage von Bundeskanzler Scholz „You’ll never walk alone“ auch für den organisierten Sport gelten müsse.