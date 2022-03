Energiekosten: Harte Zeiten unvermeidlich

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat schon jetzt die Energiepreise hierzulande in schwindelerregende Höhen getrieben. Angesichts weiterer Sanktionen und angedachter Importverbote gegenüber Putins Russland dürfte das Ende der Fahnenstange bei den Energiekosten aber noch lange nicht erreicht sein. Muss die Politik eingreifen, um Deutschlands Wirtschaft und vor allem die Menschen vor weitreichenden, schwerwiegenden Folgen dieser hohen Kosten zu bewahren? Und wie könnte sie das tun? Die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ haben bei Abgeordneten von der Ostalb in Bund und Land nachgefragt.

Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Aalen-Heidenheim, Roderich Kiesewetter (CDU), lässt es in seiner Antwort an deutlichen Worten nicht fehlen: „Wir müssen den Menschen jetzt reinen Wein einschenken und ihnen sagen, dass in den nächsten Monaten harte Zeiten auf uns zukommen werden, in denen wir den Gürtel enger schnallen müssen, in denen wir alle etwas abgeben und uns bescheiden müssen.“ Dabei beziehe er das „Wir“ vor allem auch auf die Bundesregierung, deren Aufgabe es sei, den Menschen diese Wahrheiten zu sagen, wie Kiesewetter ausdrücklich als Mitglied der Opposition im Bundestag unterstreicht. Was mehr oder weniger sofort geschehen müsste, um die Auswirkungen der hohen Energiekosten wenigstens etwas abzumildern, fasst Kiesewetter in drei Punkten zusammen: Die EEG-Umlage auf die Stromrechnung müsse sofort weg, die Mehrwertsteuer auf Energie müsse sofort von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden und die Pendlerpauschale müsse noch einmal erhöht werden.

„Und: Wir müssen sparen“, sagt Kiesewetter weiter. „Wir müssen unsere Zimmertemperatur senken und vielleicht doch den einen oder anderen Pulli anziehen.“ An der Notwendigkeit harter Maßnahmen gegen Russland lässt der Abgeordnete keinen Zweifel: „Wenn wir Putin das Handwerk legen wollen, müssen wir auf Öl- und Gasimporte aus Russland verzichten.“ Das werde Energie hierzulande zwar nochmals deutlich verteuern, aber man dürfe Putins unsäglichen Krieg gegen die Ukraine nicht über Importe aus Russland mitfinanzieren.

„Der Staat, aber auch wir alle werden unsere Ansprüche in der kommenden Zeit reduzieren müssen“, sagt Kiesewetter weiter. Zugleich müsse man „den Gedanken der Vesperkirche“, wie er es formuliert, auf die ganze Gesellschaft ausdehnen: auf junge Familien, auf Menschen, die ohnehin schon mit jedem Cent rechnen müssten, auf Menschen, die auf dem Land wohnten und auf das Auto angewiesen seien – vor allem aber auch auf die Frauen, Kinder und alte Menschen, „die aus der Ukraine zu uns kommen“. All diese Menschen, so sagt Kiesewetter, müsse die Gesellschaft jetzt ganz stark in den Blick nehmen.

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier sieht die Entwicklung der vergangenen Wochen mit Sorge. Man müsse realistisch sein und damit rechnen, dass sich die Spritpreise durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und die verhängten Sanktionen in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen. „Und zwar nicht, weil Öl und Gas knapp wären, sondern weil mit dem Krieg auf Knappheit spekuliert wird. Das ist eine ziemliche Sauerei“, so Breymaier. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie weite Teile der Wirtschaft bezahlten aktuell für Putins Größenwahn. Nahrungsmittel, Heizen, Mobilität und vieles andere würden teurer.

Aber was kann die Politik tun, um die Bürger zu entlasten? Bereits vor zwei Wochen habe sich die Koalition auf ein milliardenschweres Paket verständigt, um den steigenden Lebenshaltungskosten zu begegnen. So entfalle die EEG-Umlage bereits zum 1. Juli und nicht erst kommendes Jahr, so die Abgeordnete.

„Um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen erhöhen wir den Arbeitnehmerpauschbetrag bei der Einkommensteuer um 200 auf 1200 Euro. Dies gilt rückwirkend zum 1. Januar 2022. Zudem wird der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer von derzeit 9984 Euro auf 10 347 Euro erhöht, ebenfalls – wie die Pendlerpauschale von 35 auf 38 Cent pro Kilometer – rückwirkend“, so Leni Breymaier. Außerdem werde es für Bedürftige einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 135 Euro geben.

Skeptisch sieht Breymaier eine Aussetzung der CO2-Steuer. „Die CO2-Steuer dient der Verteuerung der klimaschädlichen CO2-Emissionen und soll somit die Entwicklung zu emissionsfreien und emissionsarmen Technologien unterstützen. Das ist die Grundstruktur hinter dieser Steuer und diese sollte man nicht aufheben“. Langfristig sei klar, dass das Problem der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nur durch die Investitionen in erneuerbare Energien gelöst werden könne. Deswegen werde der Ausbau gewaltig beschleunigt.

Schon vor vier Wochen hat die CDU-Landtagsfraktion angesichts der hohen Inflation die Energiekosten als Treiber dieser Inflation ins Visier genommen und ein Positionspapier dazu verabschiedet, wie ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Winfried Mack sagt. In diesem Positionspapier, das jetzt mehr denn je seine Gültigkeit habe, fordert die CDU-Fraktion die sofortige Abschaffung der EEG-Umlage, die vorrübergehende Senkung der Mehrwertsteuer für Strom und Gas auf sieben Prozent und die Senkung der Stromsteuer. Die geringere Mehrwertsteuer, so Mack, würde eine Entlastung um stolze zwölf Prozent bringen, eine Abschaffung der Stromsteuer bis auf das durch EU-Vorgaben notwendige Minimum würde immerhin 6,5 Milliarden Euro an Ersparnis bewirken.

„Energie zählt, wie Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs auch, zur Grundversorgung“, sagt der Aalener Landtagsabgeordnete weiter. Der Staat dürfe deshalb nicht als Profiteur an den steigenden Energiekosten auch noch mitverdienen. Das sei eine der Hauptforderungen der Fraktion. Direkte Zuschüsse an Geringverdiener und Bedürftige zur Entlastung von den hohen Energiekosten lehnt Mack ab. Denn der „Otto Normalverbraucher“, der von diesen Kosten genauso betroffen sei, würde von solchen Zuschüssen nichts haben. Die CDU-Forderungen bezüglich EEG-Umlage, Mehrwert- und Stromsteuer hingegen wären für alle gleichermaßen „ein spürbares Paket“, ist Mack überzeugt.