Energie- und Baumesse stößt auf Interesse

Die fünfte Energie-und Baumesse in der Ulrich-Pfeifle-Halle ist noch besser besucht gewesen als im Jahr zuvor. Weit über 4000 Besucher dürften es gewesen sei, die sich zwei Tage lang an den rund 80 Ständen von gut 65 Ausstellern rund um die Themen Bauen, Sanieren und Wohnen informierten. Immer wichtiger scheinen die Themen Sicherheit und Schutz zu werden. Von besonderem Interesse sind auch Fragen zu staatlichen Fördermitteln beim Neubau oder bei der Sanierung.

Solch ein graues Wochenende ist gut für eine Messe. Das weiß auch Theresa Neubauer von der Messe AG, die für diese regionale Leistungsschau zuständig ist: Bei strahlend blauem Himmel gehen die Leute lieber spazieren, wenn es dagegen „Katzen regnet“ bleiben sie lieber zu Hause. Los ging’s am Samstag um zehn Uhr, da hatte sich schon eine stattliche Schlange vor der Halle gebildet. Bis in den frühen Abend informierten sich ganze Besucherscharen. Noch voller wurde es dann am Sonntag. Da kamen die Beuscher in Wellen. Der Samstag, so Neubauer, sei immer etwas kritisch. Deshalb sei sie von dem guten Besuch schon am ersten Tag „sehr positiv überrascht“ gewesen.

Flankiert wurde die Messe von etlichen Vorträgen: Wie wird man den Schimmelpilz los im Haus, wie wird aus der Terrasse der neue Lieblingsplatz, welche Heizung ist die richtige, wie wird richtig energetisch saniert und wie lassen sich beim privaten Immobilienverkauf 20 Prozent mehr erzielen? Proppenvoll war etwa der Vortrag der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Aalen. „Einbruchschutz – sicher wohnen“ lautete das Thema. Auf viel Resonanz stieß auch das Referat der Beratungsstelle Energiekompetenz Ostalb zum Thema Fördermittel beim Umbau.

Ein Vortrag musste ausgelagert werden in den Vereinsraum. Denn in der Halle war schlicht kein Platz mehr. Im Vergleich zum Vorjahr waren nämlich zehn weitere Ausstellungsflächen dazugekommen. Die Projektleiterin der Messe freute sich daher, dass die Energie-und Baumesse sowohl bei den Besuchern als auch bei den Ausstellern so gut ankommt: „Die Leute, die herkommen, sehen so, wie viele kompetente Firmen, Unternehmen und Dienstleister es hier in Aalen und der weiteren Umgebung gibt. Diese Plattform spart damit auch Zeit für Bauherren, sie können sich vor Ort informieren und müssen nicht weite Wege gehen.“

Die allermeisten Aussteller kommen tatsächlich aus einem Radius von etwa 30 Kilometern, viele sind aus dem Altkreis Aalen und aus dem benachbarten Kreis Heidenheim gekommen. Dass diese Messe drei Euro Eintritt (für Erwachsene) kostet, scheint für die Besucher in Ordnung zu gehen. Der Veranstalter erhebt diese „Schutzgebühr“ ganz bewusst. Denn man will, so Neubauer, die interessierten Besucher anziehen, die gezielt kommen und konkrete Projekte planen und weniger die „Kugelschreibersammler“. Dieser Eintritt sei für diese „sehr wertige Messe“ auch nicht zu viel: „Wer einen Umbau, eine Sanierung oder einen Neubau plant, für den sind drei Euro sehr überschaubar.“