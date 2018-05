Energie- und Baumesse 2019

Die Energie- und Baumesse geht am 16. und 17. Februar 2019 in der Ulrich-Pfeifle-Halle in die sechste Runde. Dann dreht sich wieder alles um Bauen, Sanieren und Wohnen. „Für die Neuauflage hat sich die Mehrzahl der rund 60 Aussteller gleich wieder angemeldet. Über die Hälfte der Standplätze sind bereits wieder vergeben“, sagt Projektleiterin Theresa Neubauer von der Messe AG in Kempten. Interessierte Unternehmen können sich jetzt beim Veranstalter unter neubauer.theresa@messe.ag melden.