Endspielwochenende erkämpft

Vergangenen Samstag haben die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen ihr letztes Auswärtsspiel gegen den TSV Bad Saulgau absolviert. Hier mussten die Ellwanger unbedingt drei Punkte einfahren, um noch die Chance auf den Relegationsplatz zu wahren. Gegen die Gastgeber, bei denen der Abstieg schon fest steht, versprachen sich die Virngrund-Recken gute Chancen. Am Ende gewannen die Ellwanger in Bad Saulgau mit 3:1.

Voll motiviert sich die drei Punkte zu sichern, gelang ein starker Einstieg in das Spiel. Zuspieler Lenard Schwenk legte gleich zu Beginn eine Aufschlagserie hin. So konnte schnell ein klarer Vorsprung heraus gespielt werden. Lediglich in einer kurzen Phase war Bad Saulgau in der Lage ein paar Punkte gut zu machen und etwas heran zu kommen. Trotzdem ging der Satz deutlich und verdient mit 25:18 an den TSV Ellwangen.

Im zweiten Satz stellten die Saulgauer um und kamen besser ins Spiel. Der TSV musste von Anfang an einem Rückstand hinterher laufen. Dank eines geschlossenen Auftritts gelang es jedoch den Vorsprung immer weiter zu verkürzen. Schließlich konnte der enge Satz mit 27:25 für Ellwangen entschieden werden. Anfang des dritten Satzes zeichnete sich ein ähnliches Bild wie zuvor ab. Wieder konnten die Bad Saulgauer einen leichten Vorsprung heraus spielen. Eine kleine Schwächephase der Ellwanger kam im weiteren Verlauf hinzu. So konnte der Vorsprung diesmal nicht mehr aufgeholt werden und der Satz ging mit 25:21 an die Saulgauer. Die Ellwanger Volleyballer wollten nun unbedingt den vierten Satz für sich entscheiden. Auch diesmal konnten die Gastgeber gut mithalten und hatten teilweise sogar Vorteile. Wieder kam es zu einem engen Satzende, das sich die Ellwanger durch konzentrierte Leistung mit 25:22 sicherten. Damit stand nach langer Niederlagenserie der erste Rückrundensieg der Virngrund-Recken fest. Das nächste Wochenende wird die Entscheidung bringen. Am Samstag geht es gegen den Meister VfL Sindelfingen und am Sonntag sind die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib aus Ludwigsburg zu Gast.