Endspiel um den Ligaverbleib

Im letzten Spiel der Verbandsstaffel-Saison empfangen die U-19-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den FSV Hollenbach. Für das Team des Trainerteams Jürgen Roder und Udo Zolnai geht es in diesem Spiel um den Verbleib in der Liga.

„Wir hoffen, dass zahlreiche Zuschauer uns unterstützen werden.“ Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 11 Uhr im heimischen Sportpark.

Nach der 0:6-Klatsche beim amtierenden Meister VfL Nagold muss die TSG im letzten Spiel gegen den FSV Hollenbach um den Ligaverbleib kämpfen. Die Jungs aus Hollenbach befinden sich im gesicherten Mittelfeld und kämpfen am Sauerbach um Rang fünf. „Das Mittelfeld ist sehr eng zusammen. Hollenbach hat momentan noch einen Zähler Vorsprung auf die Konkurrenten. Ich bin mir sicher, dass der FSV nicht auf Platz acht abfallen möchte, deshalb können wir keine Gastgeschenke erwarten“, sagt TSG-Trainer Jürgen Roder.

Klassenerhalt selbst in der Hand

Wie auch in den Spielen zuvor muss sich die TSG auf sich konzentrieren. Es hilft nichts nach den anderen Mannschaften zu schauen. Die Elf aus der Weststadt hat es in der eigenen Hand. „Wir haben die Woche über sehr gut trainiert. Die Jungs wissen um was es geht und wollen nach der Pleite in Nagold einiges gut machen. Ich hoffe, dass viele Zuschauer den Weg in den Sportpark finden werden, sodass wir auch von außen Unterstützung bekommen. Der zwölfte Mann könnte in dieser Partie das Zünglein an der Waage sein“, sagt Jürgen Roder.