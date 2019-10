Endlich: Zwei Punkte für SG2H-Damen

Für die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen standen die Sterne endlich mehr als gut. Mit Bravour holte sich das Team nach vier Niederlagen seine ersten zwei Punkte zuhause gegen den TSV Zizishausen. Die SG2H gewann mit 32:25.

Die Mädels von Trainer Simon Oppold und Manuel Ilg waren schon vor dem Württemberg-Spiel heiß drauf endlich vor heimischer Kulisse spielen zu dürfen und haben den Sieg am Ende deutlich, trotz einigen Berg- und Talfahrten, eingefahren.

Mit einer abwechslungsreichen Defensive versuchte man die Gegnerinnen schon von Anfang an nicht ins Spiel kommen zu lassen. Jedoch konnte, durch zu langsames Verschieben in der Abwehr, lange Zeit kein klarer Torabstand aufgebaut werden. Die SG gestaltete jedoch ihren Angriff dynamischer und gewollter als in den Spielen zuvor.

Chancen wurden verwertet und vor allen Dingen zu hundert Prozent ausgeführt. Als Team, so hieß die Ambition, könne man am meisten erreichen. Eben das wurde versucht in verschiedensten Variationen, ob im Zusammenhalt in der Abwehr oder im Zusammenspiel im Angriff auf dem Platz zu zeigen. Während der Halbzeitstand noch etwas ernüchternd ausfiel (16:14) mit einem letzten Halbzeit-Tor von der an diesem Tag ziemlich starken Simone Bieg, wollte man noch eine Schippe drauf legen.

Unterstützung aus der B-Jugend

Besonders stolz ist die Mannschaft der SG auf die jüngeren B-Jugend-Spielerinnen, die bei diesem Spiel als Unterstützung mit von der Partie waren. Carla Törner warf vier Tore aus dem Rückraum und verhalf den Mädels somit zum glücklichen Sieg. Durch zahlreiche Konter, die die Mannschaft eigentlich immer ausgezeichnet hatte, die aber in den vergangene Spielen eher ausfielen, hatte man sein Ziel des Tages erreicht und konnte das Spiel mit einem Ergebnis von 32:25 erfolgreich abschließen.

Mit einem weit aus besseren Gefühl als es bisher der Fall war, versucht man sich nun nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und bereitet sich schon jetzt intensiv auf den bevorstehenden Gegner HSG Fridingen/Mühlheim für kommenden Samstag vor.