An diesem Samstag (20 Uhr) bestreitet der AC Röhlingen nach zuletzt drei Auswärtskämpfen endlich wieder einen Heimkampf. Zu Gast ist der Mitaufsteiger und amtierende Landesligameister KV Plieningen.

Das Plieninger Team rangiert punktgleich mit dem ACR im Mittelfeld der Verbandsliga. Im letzten Kampf in der Vorrunde will der ACR seine weiße Weste in der Sechtahalle beibehalten. Die Zweite Mannschaft bestreitet den Vorkampf um 18.30 Uhr gegen Fachsenfeld-Dewangen. Um 16.30 Uhr startet die Schülermannschaft gegen Herbrechtingen.