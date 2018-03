Endlich wieder zu Hause

Nach zuletzt drei Auswärtsspielen in Folge, dürfen die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn an diesem Samstag (20 Uhr Herwartsteinhalle) wieder zu Hause antreten. Gegner ist dabei der Tabellennachbar, die TS Göppingen.

Die HSG möchte dabei den Schwung vom wichtigen Auswärtssieg in Heubach vom vergangenen Wochenende mitnehmen und den Auftakt in eine Serie von insgesamt vier Heimspielen erfolgreich gestalten. Zumal die HSG gegen die Turnerschaft aus Göppingen noch etwas gut zu machen hat. Nach schwacher Leistung verlor sie nämlich im Hinspiel mit 27:30.

Mit einem Sieg mit vier Toren Unterschied könnte sich die HSG an der einen Rang weiter vorne platzierten Turnerschaft vorbeischieben und auf den sechsten Platz vorrücken. Dazu muss die Bjelic-Truppe aber noch eine Schippe im Vergleich zur Leistung in Heubach draufpacken, insbesondere was die Konstanz angeht. In den ersten zwanzig Minuten lieferte die HSG vor Wochenfrist eine sehr gute Leistung ab und erarbeitete sich einen Sieben-Tore-Vorsprung. Aufgrund eines deutlichen Leistungsabfalls im Anschluss musste die Spielgemeinschaft dann aber noch bis zum Schluss um den knappen Sieg bangen. Nachdem auch am Samstag mit Huep (Sperre) und Eckardt (Verletzung) weiterhin zwei wurfstarke Rückraumspieler fehlen, wurde verstärkt im Bereich Gegenstoß trainiert, sodass die Mannschaft mit ihren schnellen Spielern auch zu mehr einfacheren Toren kommt. Dass es auch ohne wurfgewaltigen Rückraum funktioniert haben Hoga & Co. in der Anfangsphase in Heubach eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Sieg extrem wichtig

Geduldig wurden gute Chancen herausgearbeitet und auch verwertet. Dies sollte nun auch am Wochenende gegen einen Gegner, der seine Stärken eher in der Offensive hat gelingen. Mit Jakob Hug und Kai Lumpp kehren zwei Stammkräfte in den Kader zurück. Ein Sieg gegen den Tabellennachbarn wäre extrem wichtig, da die restlichen Spiele sicherlich nicht leichter werden und die HSG noch einige Punkte braucht um den Abstieg abzuwenden.