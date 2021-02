Endlich wieder Wettkampf

Endlich konnten die Baden-Württembergischen Landes- beziehungsweise Bundeskaderschwimmer wieder einmal einen Wettkampf unter Corona-Einschränkungen starten. Unter ihnen in der Traglufthalle von Stuttgart-Untertürkheim auch Carolin Morassi von der Aalener Sportallianz. Sie war am sogenannten baden-württembergischen Überprüfungswettkampf über die Langstrecken 400 Meter (m) Lagen und 800 Meter Freistil am Start.

Trainer Peter Rothenstein spricht den Organisatoren ein großes Lob aus. Einen solchen Wettkampf unter diesen erschwerten Bedingungen und in diesen veränderten Zeiten durchzuführen, verdient allerhöchsten Respekt. Den Sportlern wieder einen Wettkampfbezug aufzuzeigen ist enorm wichtig, denn nur trainieren ohne sich zu vergleichen und zu schauen, wie die eigene Form ist, ist mental extrem schwierig und frustrierend.

Schade ist aber auch, dass viele Leistungssportler, die unter den Top 20 in der offenen Klasse bei Deutschen-, Süddeutschen- oder Landesmeisterschaften in den Listen stehen, derzeit gar nicht trainieren können, da auf Grund der Corona-Verordnung im Leistungssport sehr viel auf Mannschaftssportarten ausgerichtet ist. Somit schwindet der Bestand der seitherigen Leistungsträger immens und es bleibt die Frage – wohin mit dem Schwimmleistungssport und anderen Sportarten im Individualbereich?

Mit den Leistungen von Carolin Morassi ist Peter Rothenstein sehr zufrieden. „Es ist für sie wieder ein Stück Normalität zurück gekommen. Für Carolin ist es sehr wichtig und entscheidend, dass sie sich mit anderen messen kann und ihre eigene Leistung einschätzen kann“, meint ihr Trainer. „Zumal sie mit viel Fleiß, viele Kilometer, oft zweimal am Tag, zirka zehnmal in der Woche im Wasser allein trainiert. Allein nur Training hilft nicht, die eigenen sportlichen Ziele zu erreichen“, lobt Peter Rothenstein.

In der Untertürkheimer Traglufthalle startete sie nicht über ihre Paradestrecke 200 m Schmetterling, eine der härtesten Strecken des Schwimmsports, sondern über die harte Vielseitigkeitstrecke 400 m Lagen. Aus vollem Training heraus, konnte sie ihren Vereinsrekord von 5:03,64 Minuten nur hauchdünn um zwei Hundertstel verfehlen. Gerade auf den ersten 200 m über Schmetterling und Rücken konnte sie sich sehr stark auf der Lagenstrecke präsentieren. Der weitere Start über 800 m Freistil war Trainings-Wettkampf auf der 50 m Bahn, auf der grundsätzlich Schwimmmeisterschaften ausgetragen werden, und Carolin Morassi ein Jahr lang nur auf der 25m Bahn trainieren konnte. Bleibt abzuwarten, wann die SchwimmerInnen um Carolin Morassi regelmäßig bei Wettkämpfen an den Start gehen können.