Endlich war wieder Juki-Tag

„Vorhang auf für Klein und Groß!“ – als die Band rund um Claus Eggstein den Juki-Tag eröffnete, hat sich Vorfreude und Spannung in der Gemeindehalle ausgebreitet. Der Großteil der anwesenden Kinder hat den Juki-Tag noch nie erlebt. Ein seltenes Phänomen in Waldhausen. Denn seit Jahrzehnten gehört der Juki-Tag fest ins Jahresprogramm auf dem vorderen Härtsfeld. Doch drei Jahre Pandemie zwangen auch das ökumenische Mittelpunkt-Team und die Kirchengemeinden in Waldhausen zu einer Pause. Umso überwältigender war die große Resonanz in diesem Jahr.

Unter dem Motto „Auf und davon“ erwartete die Besucher in diesem Jahr anstelle eines Theaterstücks ein Film auf großer Leinwand. Und so bebte die Halle vor Lachen, als der Schlunz, ein liebenswerter Junge, der nach einem Gedächtnisverlust bei der christlichen Familie Schmidtsteiner aufgenommen wird, auf dem Rasenmähertraktor durch den Garten rast. Blöd nur, dass Frau Rosenbaum, eine Mitarbeiterin des Jugendamts, nach dieser Aktion nicht besonders gut auf den Schlunz zu sprechen ist. Und als dann auch noch der Fußball in die Münzsammlung derselben fällt und eine wertvolle Münze anschließend unauffindbar ist, ist das Chaos natürlich perfekt. Der Film, der auf der Buchreihe von Harry Voß beruht, bringt den Kindern auf ansprechende und verständliche Weise nahe, was es bedeutet, sich jederzeit auf Gott verlassen und zu ihm umkehren zu können.

Beim Juki-Tag wird natürlich auch ordentlich gefeiert – mit fetziger Musik, leckerem Essen, süßen Naschereien und jeder Menge Spaß. Gekonnt führten Leonie Sünder und Sophie Saur durch ein buntes Programm ganz im Zeichen eines lebendigen und begeisternden Glaubens. Unterstützt wurden sie dabei von Timo Foisner und Felix Weitkämper, die nicht müde wurden, die Kinder mit einem Spiel oder einem Rätsel aus der Reserve zu locken – mit vollem Erfolg. Möglich ist ein solcher Tag nur durch das große Engagement zahlreicher Helferinnen und Helfer. Erst die Vielzahl an Angeboten, vom Tischkicker-Basteln über ein Upcycling-Portemonnaie aus Tetrapak hin zum Bogenschießen und Bobbycar-Rennen, machen den Juki-Tag zu dem, was er ist: eine feste Größe in Waldhausen – auch in den nächsten Jahren.